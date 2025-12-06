Hajnalban kapták el az 50 éves dílert, könyörtelenül lecsapott a rendőrség

A Police.hu közölte, hogy december 2-án hajnalban a Szécsényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály nyomozói, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztály, valamint a Cserhát Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai közösen fogtak el egy 50 éves nagylóci dílert, majd még aznap több, a vásárlói körbe tartozó fogyasztó lakásán is megjelentek.

Dílert fogtak a rendőrök / Illusztráció: Gé / MW

A tanúvallomásokkal és szakértői véleményekkel megalapozott gyanú szerint a férfi már több hónapja rendszeresen árult nagylóci lakóhelyén kábítószert helybeli és a környező településekről érkező, visszatérő vásárlóinak. A dílert előállították a kapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását – pénzt, arany ékszereket és műszaki cikkeket foglaltak le nála.