Volt mindent, mint a búcsúban: kokain, hasis, cannabis, speed és ecstasy is lapult a zalaegerszegi dílernél

A rendőrség tájékoztatása szerint október 15-én egy nagyszabású akció keretében csaptak le az egyenruhások arra a zalaegerszegi drogdílerre, aki kokaint, hasist, cannabist, speedet és ecstasyt árusított. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának széles körű adatgyűjtése során képbe került egy helyi férfi, akinek a megbízásából rendelte a kábítószert. Kiderült, hogy a postai küldeményekben kapott anyagot átadta a 44 éves zalaegerszegi lakosnak, aki azt porciózta és több éven keresztül ismeretségi körében értékesítette.
A rendőrök a közterületi támogató alosztály segítségével november 28-án éjszaka fogták el a terjesztőt, akinek a bérelt lakásában és garázsában tartott kutatás során 24,31 gramm növényi törmeléket, 2,37 gramm ketamint, ecstasy tablettákat és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.
A nyomozók a férfit kihallgatták kábítószer-kereskedelem bűntett miatt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
Kábítószer fogyasztása után szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés tünete is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. A kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet - írja a police.hu.
