Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Volt mindent, mint a búcsúban: kokain, hasis, cannabis, speed és ecstasy is lapult a zalaegerszegi dílernél

drog
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 11:08
rendőrségdílerketamin
A nyomozók a DELTA Program keretében fogták el a kábítószereket árusító, 44 éves zalaegerszegi férfit.
N.T.
A szerző cikkei

A rendőrség tájékoztatása szerint október 15-én egy nagyszabású akció keretében csaptak le az egyenruhások arra a zalaegerszegi drogdílerre, aki kokaint, hasist, cannabist, speedet és ecstasyt árusított. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának széles körű adatgyűjtése során képbe került egy helyi férfi, akinek a megbízásából rendelte a kábítószert. Kiderült, hogy a postai küldeményekben kapott anyagot átadta a 44 éves zalaegerszegi lakosnak, aki azt porciózta és több éven keresztül ismeretségi körében értékesítette.

A rendőrök a közterületi támogató alosztály segítségével november 28-án éjszaka fogták el a terjesztőt
A rendőrök a közterületi támogató alosztály segítségével november 28-án éjszaka fogták el a terjesztőt Fotó: police.hu

A rendőrök a közterületi támogató alosztály segítségével november 28-án éjszaka fogták el a terjesztőt, akinek a bérelt lakásában és garázsában tartott kutatás során 24,31 gramm növényi törmeléket, 2,37 gramm ketamint, ecstasy tablettákat és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.

A nyomozók a férfit kihallgatták kábítószer-kereskedelem bűntett miatt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

24,31 gramm növényi törmeléket, 2,37 gramm ketamint, ecstasy tablettákat és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le
24,31 gramm növényi törmeléket, 2,37 gramm ketamint, ecstasy tablettákat és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le Fotó: police.hu

Kábítószer fogyasztása után szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés tünete is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. A kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet - írja a police.hu

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu