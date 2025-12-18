Teljes lezárás: mentőt kellett hívni, három autó is ugyanott balesetezett

Többszereplős balesetek Mezőtúr és Túrkeve közt. Rövid időn belül három autó is lesodródott az úttestről. A helyszínen vannak a mentők is – közölte a Katasztrófavédelem.
Mezőtúr és Túrkeve között forgalmi akadályra kell számítani.
Rövid időn belül három autó is lesodródott az úttestről a 4202-es út Mezőtúr és Túrkeve közötti szakaszán, a 24. és a 25. kilométer között. A mezőtúri hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat.
A helyszínen vannak a mentők is.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
