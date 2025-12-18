Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Teljes lezárás: mentőt kellett hívni, három autó is ugyanott balesetezett

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 16:07
Kis időn belül három autó sodródott le az úttestről.

Többszereplős balesetek Mezőtúr és Túrkeve közt. Rövid időn belül három autó is lesodródott az úttestről. A helyszínen vannak a mentők is – közölte a Katasztrófavédelem.

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Három autó sodródott le az úttestről Mezőtúr és Túrkeve közt

Mezőtúr és Túrkeve között forgalmi akadályra kell számítani.

Rövid időn belül három autó is lesodródott az úttestről a 4202-es út Mezőtúr és Túrkeve közötti szakaszán, a 24. és a 25. kilométer között. A mezőtúri hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat.

A helyszínen vannak a mentők is.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

 

