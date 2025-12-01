Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Hatalmas baleset az M3-ason, feszítővágóval szabadítottak ki egy utast

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 08:05 / FRISSÍTÉS: 2025. december 01. 08:06
Egy kisteherautó és egy teherautó ütközött össze. A baleset után a sztrádát le kellett zárni.
Összeütközött egy kisteherautó és egy teherautó az M3-as autópálya Budapest felé tartó oldalán Hatvannál, ezért a sztrádát lezárták - közölte a katasztrófavédelem hétfő reggel, a balesetet követően.

Baleset miatt lezárták az M3-as autópályát /Fotó: Pexels

Azt írták, hogy az 58-as kilométernél történt balesetben az egyik járműből a hatvani hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy beszorult utast - írja az MTI.

 

