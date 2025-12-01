Hatalmas baleset az M3-ason, feszítővágóval szabadítottak ki egy utast

Összeütközött egy kisteherautó és egy teherautó az M3-as autópálya Budapest felé tartó oldalán Hatvannál, ezért a sztrádát lezárták - közölte a katasztrófavédelem hétfő reggel, a balesetet követően.
Azt írták, hogy az 58-as kilométernél történt balesetben az egyik járműből a hatvani hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy beszorult utast - írja az MTI.
