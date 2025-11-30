Összetört a gyászoló édesanya; Niki százmilliós kártérítést kap

Mint arról a Bors is írt, a borzalmas tragédia november 24-én történt a Pest vármegyei Aszódon. A Mercedesével, vélhetően drogos állapotban száguldozó sofőr ugyanis egy kereszteződésben összeütközött egy 63 éves férfi kocsijával. A baleset után a Mercedes sofőrje elmenekült, míg a vétlen kocsiban utazó 63 éves férfi megsérült, míg lánya, Bogi életét vesztette. Az aszódi baleset a környékbeliek emlékezetébe is beleégett, különösen annak az asszonynak, aki az elsők között pillantotta meg a borzalmas helyszínt.
Ami ott fogadott, az borzasztó volt! Roncsok hevertek mindenütt. Kis idő elteltével megérkeztek a mentők és a tűzoltók is, és addigra a fiatal lány édesanyja is a helyszínen volt. Nagyon zokogott és a lányát szólongatta: Bogikám, itt vagyok veled, ébredjél!
- mondta lapunknak Piroska.
A balesetet okozó D. Sándor után hajtóvadászat indult, hamarosan pedig elfogták a férfit.
2022. június 27-én vett tragikus fordulatot a fiatal balerina, Tóth Niki élete. Ismeretes, a nő éppen munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba sietett, amikor egy építés alatt álló tetőtér elemei rázúdultak a Jókai utcában. Bár életét megmentették, de az örökre kerekesszékbe kényszerült. Az ügyvédjével összesen hét különböző pert indítottak az építkezésben részt vevő vállalkozások ellen, amiből hatot már korábban megnyertek. Most az utolsó, a sérelemdíjak miatt indított eljárás is lezárult, eszerint Nikolettnek és az őt a baleset óta folyamatosan gondozó édesanyjának fejenként 15 millió forintos sérelemdíjat ítéltek meg. Bár a többi perben megítélt kártérítéssel együtt így összesen mintegy 200 millió forintra, továbbá élete végéig 3,5 millió forintos életjáradékra jogosult, a balerinának kétségei vannak. Azt ugyanis nem tudja, hogy ki és mikor fog utalni nekik.
Minden édesanya legnagyobb poklán kellett átmenni az utóbbi években Melindának, annak a hétgyermekes ceglédi anyának, aki két fiát veszítette el, méghozzá kísértetiesen hasonló módon. Egyik fia ugyanis négy évvel ezelőtt egy rendőrségi fogdán vetett véget önkezével életének: felakasztotta magát. Testvére, Zoltán soha nem volt képes igazán feldolgozni öccse elvesztését: minduntalan testvére urnáját ölelgette, gyakran említette azt is, hogy utána megy. Most azonban valóra Melinda legborzalmasabb rémálma: Zoltán először búcsúüzenetet küldött édesanyjának, majd felakasztotta magát a padláson. Melinda azt tervezi, hogy Zoltán hamvait is hazaviszi:
Hadd legyenek a testvérek halálukban is egymás mellett
Ijesztő elméletről számoltak be az angol csillagászok: eszerint ugyanis napjaink meg vannak számlálva, hamarosan lecsap ránk a végítélet. A Universiti College London és a University of Warwick kutatói szerint éppen az fog ellenünk fordulni, akit legerősebb szövetségesünknek hittük:
a Nap. A tudósok szerint ugyanis a Nap a közeljövőben egy vörös óriássá válik majd, ami elnyel mindent, ami csak az útjába kerül.
