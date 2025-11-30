Összetört a gyászoló édesanya; Niki százmilliós kártérítést kap

Mint arról a Bors is írt, a borzalmas tragédia november 24-én történt a Pest vármegyei Aszódon. A Mercedesével, vélhetően drogos állapotban száguldozó sofőr ugyanis egy kereszteződésben összeütközött egy 63 éves férfi kocsijával. A baleset után a Mercedes sofőrje elmenekült, míg a vétlen kocsiban utazó 63 éves férfi megsérült, míg lánya, Bogi életét vesztette. Az aszódi baleset a környékbeliek emlékezetébe is beleégett, különösen annak az asszonynak, aki az elsők között pillantotta meg a borzalmas helyszínt.

Az aszódi baleset mélyen megrázta a helyieket Fotó: Bors

Ami ott fogadott, az borzasztó volt! Roncsok hevertek mindenütt. Kis idő elteltével megérkeztek a mentők és a tűzoltók is, és addigra a fiatal lány édesanyja is a helyszínen volt. Nagyon zokogott és a lányát szólongatta: Bogikám, itt vagyok veled, ébredjél!

- mondta lapunknak Piroska.

A balesetet okozó D. Sándor után hajtóvadászat indult, hamarosan pedig elfogták a férfit.

