Nagy a baj az M0-s autópályán, brutális a dugó

Ütközés miatt torlódás alakult ki az M0-s keleti szakaszán, az Ipoly megemelkedett szintje pedig útlezárást eredményezett.

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: NOOL.hu

Ütközés miatt torlódás az M0-son

Már a kora reggeli órákban komoly torlódás alakult ki az M0-s keleti szektorában, ahol Gyál térségében az M3-as autópálya irányába vezető oldalon történt ütközés miatt csak a külső sávon lehet közlekedni. A sor 2-3 kilométeresre nyúlt, és az érintett szakaszon lépésben halad a forgalom. Az Útinform azt javasolja, hogy aki teheti, kerülje el a térséget, vagy időzítse későbbre az indulást. - olvasható a Nool.hu cikkében.

Mint írták, az Ipoly megemelkedett vízszintje miatt több határ menti útszakaszt is lezártak. Nem lehet használni a 2209-es jelű utat Őrhalom és az országhatár között a vasúti átjárótól, valamint Drégelypalánk és szintén a határ közti 2208-as jelű út is lezárás alá került az 1-es és a 2-es kilométer között. Mindemellett építési munkálatok miatt hétköznapokon csak egy sávon halad a forgalom a 2-es főút Szendehely és Rétság közötti szakaszán. Zagyvaszántó és Salgótarján között a 21-es főúton burkolatjavítási munkálatok okoznak időszakos torlódásokat, Bátonyterenye térségében pedig garanciális munkálatok miatt útszűkületre kell számítani az arra járó autósoknak.