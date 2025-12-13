Brutális erejű balesetről jött hír: egy ember a roncsok közé szorult, teljes útzár mellett folyik az életmentés

Frontálisan ütközött össze egy kisbusz és egy személyautó Nógrád település térségében, 12123-as út 3-as és 4-es kilométerszelvénye között. A személyautóba beszorult egy utas, akit a rétsági hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A balesethez a váci hivatásos és a nógrádi önkéntes tűzoltók, valamint a társhatóságok is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat - tájékoztatott a katasztrófavédelem.