Brutális erejű balesetről jött hír: egy ember a roncsok közé szorult, teljes útzár mellett folyik az életmentés

teljes útzár
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 09:05
roncsokfrontális ütközésNógrád
A hatósági munkálatok idejére lezárták a 12123-as út érintett szakaszát.
Frontálisan ütközött össze egy kisbusz és egy személyautó Nógrád település térségében, 12123-as út 3-as és 4-es kilométerszelvénye között. A személyautóba beszorult egy utas, akit a rétsági hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A balesethez a váci hivatásos és a nógrádi önkéntes tűzoltók, valamint a társhatóságok is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat - tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

