Autóval üldözte, majd megpróbálta elütni volt feleségét egy feldúlt férfi – Videón az őrült hajsza

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 10:40
Egy telefonhívás miatt tört ki a káosz. A vádlott falnak hajtott, majd autóval üldözőbe vette az életéért menekülő nőt.
A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki autóval üldözte, majd megpróbálta elütni a volt feleségét Szigetszentmiklóson.

Autóval üldözte majd megpróbálta elütni volt feleségét a férfi
Autóval üldözte, majd megpróbálta elütni volt feleségét a férfi / Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A házaspár kapcsolata hivatalosan 2023 januárjában ért véget, miután a vádlott rendszeres alkoholfogyasztása durva viselkedéshez vezetett.  Két hónappal később, márciusban a sértett éppen a munkahelyéről tartott hazafelé autóval, amikor az egyik utcában szembetalálkozott az őt váró volt férjével.

Az asszony megállt, ekkor azonban a vádlott elindult, és az autójával nekiütközött a nő járművének. Ezután kiszállt, és kérdőre vonta a volt feleségét, amiért nem fogadta a telefonhívásait. Ezután az ablakon benyúlva kihúzta az indítókulcsot, majd amikor a másik ajtón beszállt az autóba, a sértett félelmében kiszállt a járműből, hogy segítséget kérjen.

A vádlott elindult a volt felesége kocsijával, ám amikor észrevette, hogy egy közeli benzinkútról a nő segítségére sietnek, inkább kiszállt az autóból. Amikor az asszony visszaszerezte a járművét és menekülni próbált, a férfi is beült a saját autójába, követni kezdte, leszorította az úttestről, majd összeütközött vele olyan mértékben, hogy a sértett kénytelen volt behúzni a kéziféket, nehogy árokba hajtson.

A nő végül a munkahelye parkolójában állt meg, ahol a vádlott kerítésnek hajtott, majd megpróbálta elütni őt. Ezután falnak ütközött, ekkorra a sértett munkatársai és a portás is a helyszínre siettek. A vádlott - aki ekkoriban járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állt -, végül az autójával elmenekült a helyszínről. 

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, rongálás vétségével, eltiltás hatálya alatti járművezetéssel, jármű önkényes elvételével és közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja - írja az ügyészség.

Autóval üldözte volt feleségét:

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

