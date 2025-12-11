Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kilométereken keresztül üldözték a drogos sofőrt, a kamera mindent vett - videó

drogos sofőr
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 20:05
Több kilométeren keresztül üldöztek egy sofőrt a rendőrök Kistelken. Videófelvételen az elképesztő autós üldözés.

Autósüldözésben kaptak el egy férfit, akit végül több jogsértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták. Az üldözésről videófelvétel is készült. 

Videófelvételre vették, ahogy a rendőrök autósüldözésben kaptak el egy drogos sofőrt
Illusztráció: Police.hu

Autósüldözésben kapták el a drogos sofőrt 

A Kisteleki Rendőrkapitányság járőrei egy igazoltatásnál meg akartak állítani egy autót, de a sofőr a fény- és hangjelzés ellenére továbbhajtott, és menekülni próbált. A rendőrök több kilométeren át követték a járművet, majd végül megállították és ellenőrizték a vezetőt - olvasható a Délmagyar.hu cikkében.  

A rendőrség a sofőr megállítását követően a járműben négy gramm kábítószergyanús anyagot talált. A sofőr beismerte, hogy a talált anyagból fogyasztott, ezt a helyszínen elvégzett gyorsteszt igazolta is. Az orvosi eljárást követően a rendőrség büntetőeljárást indított a férfivel szemben, és mivel több jogsértést is elkövetett, szabálysértési ügyet is indítottak. A vezetői engedélyét még a helyszínen elvették. 

 

