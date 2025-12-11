Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bizarr baleset: teljes erővel hajtott a szökőkútba a kaposvári BMW-s – videó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 12:50
körforgalomautóbalesetKaposvár
Szemtanúk segítették ki a rommá tört járműből azt az vezető idős férfit. Ütközés után fékezés nélkül hajtott bele a szökőkútba.
CJA
A szerző cikkei

Kaposváron rögzített egy biztonsági kamera egy megdöbbentő balesetet: a felvételen az látható, ahogy egy fekete BMW nagy sebességgel, fékezés nélkül hajt a szökőkútba, miközben a járókelők döbbenten figyelik az eseményeket.

Kaposvári szökőkútban landolt az autó
Kaposvári szökőkútban landolt az autó  Fotó: YouTube

Kedden este a Dózsa György utcából érkezett a BMW, amely a körforgalomba behajtva nagy erővel ütközött egy szabályosan közlekedő fehér autóval. A szemtanúk elmondása szerint a BMW az ütközés után sem lassított, így sodródott tovább egyenesen a fő téri szökőkútig. A járművet egy idős férfi vezette, akinek a baleset után több járókelő is azonnal a segítségére sietett. A helyszínt perceken belül ellepték a mentők és a tűzoltók szirénái.

Segítettünk kiszedni az öregurat, mert a baloldal teljesen zárt volt, onnan nem lehetett, át kellett tenni a két lábát és a testét az anyósülésre, és úgy kellett kiemelni

– mondta az egyik szemtanú. 

Hozzátette: a vezető lába már teljesen elzsibbadt, ezért fokozott óvatossággal próbáltak rajta segíteni.

Szemtanú számolt be a szökőkútban landolt autóról

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu