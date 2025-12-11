Bizarr baleset: teljes erővel hajtott a szökőkútba a kaposvári BMW-s – videó

Kaposváron rögzített egy biztonsági kamera egy megdöbbentő balesetet: a felvételen az látható, ahogy egy fekete BMW nagy sebességgel, fékezés nélkül hajt a szökőkútba, miközben a járókelők döbbenten figyelik az eseményeket.

Kaposvári szökőkútban landolt az autó Fotó: YouTube

Kedden este a Dózsa György utcából érkezett a BMW, amely a körforgalomba behajtva nagy erővel ütközött egy szabályosan közlekedő fehér autóval. A szemtanúk elmondása szerint a BMW az ütközés után sem lassított, így sodródott tovább egyenesen a fő téri szökőkútig. A járművet egy idős férfi vezette, akinek a baleset után több járókelő is azonnal a segítségére sietett. A helyszínt perceken belül ellepték a mentők és a tűzoltók szirénái.

Segítettünk kiszedni az öregurat, mert a baloldal teljesen zárt volt, onnan nem lehetett, át kellett tenni a két lábát és a testét az anyósülésre, és úgy kellett kiemelni

– mondta az egyik szemtanú.

Hozzátette: a vezető lába már teljesen elzsibbadt, ezért fokozott óvatossággal próbáltak rajta segíteni.

