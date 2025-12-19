Karácsonyi ajándékért ment, tragikus baleset követelte a szépségkirálynő életét

Egy modell éppen úton volt, hogy karácsonyi ajándékokat vásároljon hátrányos helyzetű gyermekeknek, amikor egy szörnyű autóbaleset az életét követelte.

Tragikus autóbaleset követelte a fiatal modell életét Fotó: Pexels

A hatóságok vizsgálják az autóbaleset körülményeit

A mexikói Lucero Ramírez szürke Jeep-je váratlanul letért az úttestről, majd felborult, ezzel halálát okozva. Bár a mentősök rohantak a helyszínre, a 22 éves modell már elhunyt, mire odaértek. Lucero két rokonát, a 29 éves Carlos Daniel Ramirezt és az 50 éves Naria de Jesus Ramirez Antoniót, akik a baleset idején a járműben tartózkodtak, súlyos állapotban kórházba szállították.

A társaság Mexikóvárosba utazott, hogy játékokat és édességeket vásároljanak, amelyeket hátrányos helyzetű közösségekben élő kisgyermekeknek adományoznak. Járművük szerdán felborult a 150D autópályán, Córdoba városának közelében. A nyomozók vizsgálatot indítottak a balesettel kapcsolatban, és próbálják megállapítani, hogy a járműben mechanikai hiba keletkezett-e, vagy külső tényezők játszottak szerepet.

Lucero 2023-ban kezdett szépségversenyeken részt venni, és még abban az évben Flor de Mayo-vá koronázták szülővárosában, Oteapanban. Később hazáját képviselte a Miss Independence és a Miss Tourism világversenyeken. Modell karrierje mellett a politikában is részt vett, és Acayucan 27. kerületének önkormányzati képviselői posztjáért indult. Halála előtt jogot tanult a Veracruzana Egyetemen – írta a Mirror.