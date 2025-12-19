Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Karácsonyi ajándékért ment, tragikus baleset követelte a szépségkirálynő életét

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 20:30
elhunytmodellszépségkirálynő
Szörnyű autóbaleset áldozata lett egy modell, miközben két rokonával együtt ment karácsonyi ajándékokat vásárolni. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi állhatott a tragédia hátterében.

Egy modell éppen úton volt, hogy karácsonyi ajándékokat vásároljon hátrányos helyzetű gyermekeknek, amikor egy szörnyű autóbaleset az életét követelte.

Tragikus autóbaleset követelte a fiatal modell életét.
Tragikus autóbaleset követelte a fiatal modell életét  Fotó:  Pexels

A hatóságok vizsgálják az autóbaleset körülményeit

A mexikói Lucero Ramírez szürke Jeep-je váratlanul letért az úttestről, majd felborult, ezzel halálát okozva. Bár a mentősök rohantak a helyszínre, a 22 éves modell már elhunyt, mire odaértek. Lucero két rokonát, a 29 éves Carlos Daniel Ramirezt és az 50 éves Naria de Jesus Ramirez Antoniót, akik a baleset idején a járműben tartózkodtak, súlyos állapotban kórházba szállították. 

A társaság Mexikóvárosba utazott, hogy játékokat és édességeket vásároljanak, amelyeket hátrányos helyzetű közösségekben élő kisgyermekeknek adományoznak. Járművük szerdán felborult a 150D autópályán, Córdoba városának közelében. A nyomozók vizsgálatot indítottak a balesettel kapcsolatban, és próbálják megállapítani, hogy a járműben mechanikai hiba keletkezett-e, vagy külső tényezők játszottak szerepet.

Lucero 2023-ban kezdett szépségversenyeken részt venni, és még abban az évben Flor de Mayo-vá koronázták szülővárosában, Oteapanban. Később hazáját képviselte a Miss Independence és a Miss Tourism világversenyeken. Modell karrierje mellett a politikában is részt vett, és Acayucan 27. kerületének önkormányzati képviselői posztjáért indult. Halála előtt jogot tanult a Veracruzana Egyetemen – írta a Mirror.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
