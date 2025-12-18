Gyász: újabb fiatal focista halt meg autóbalesetben

21 éves korában elhunyt Ethan McLeod, a Macclesfield csatára, miután végzetes kimenetelű autóbalesetet szenvedett az Egyesült Királyság egyik autópályáján. A játékos csapata kedden este 2-1-re legyőzte a Bedfordot az angol ötödosztályban. A mérkőzést követően Ethan hazafelé tartott, amikor autójával a szalagkorlátnak ütközött, a balesetet nem élte túl.

Elhunyt Ethan McLeod, a Wolverhampton és a Macclesfield csatára Fotó: Jack Thomas - WWFC

Ethan McLeodot gyászolja a sportvilág

Ethan McLeod a Wolverhampton Wanderers akadémiáján nevelkedett, majd a 2024/25-ös idényben távozott a klubtól. Abban a szezonban megfordult a Rushall Olympicnél és a Stourbridge-nél is, mielőtt a Macclesfield játékosa lett. Tragédiája az egész sportvilágot megrázta.

Ethan rendkívül tehetséges és nagy tiszteletnek örvendő tagja volt az első csapatunknak, aki előtt még ott állt az egész élet. De ennél is több volt: Ethan személyisége mindenkit azonnal levett a lábáról, akivel csak kapcsolatba került. Mindenben a maximumot nyújtotta, és ezzel észrevétlenül is arra ösztönzött bennünket, hogy a pályán és azon kívül is a legjobbak legyünk. Profizmusa és rendíthetetlen munkamorálja mindenkit inspirált, az élet iránti szeretete pedig mosolyt csalt az arcunkra még a legnehezebb napokon is. Ethan halálhíre megrendítette az egész klubot, és nincsenek szavak, amelyekkel kifejezhetnénk azt a mélységes fájdalmat és veszteséget, amit most érzünk. Az Ethan elvesztése okozta lelki sebek soha nem gyógyulnak be teljesen, de egy biztos: Ethan élénk öröksége soha nem fog elhalványulni, bármennyi idő is teljen el

- olvasható a klub hivatalos közleményébe.

A csatár korábbi klubja, a Wolverhampton szombaton, a Brentford elleni Premier League-mérkőzés előtt egyperces néma csenddel emlékezik meg róla. A Wolves közleményében ez áll:

Szívünk megszakadt Ethan McLeod tragikus halála miatt, aki mindössze 21 éves volt. Ethan hétévesen csatlakozott a Wolves akadémiájához, majd profi szerződést írt alá a klubnál, mielőtt 2024 szeptemberében távozott. Ethan öccse, Conor, jelenleg a Wolves U21-es csapatának tagja, és a klub minden támogatást megad neki és családjának.