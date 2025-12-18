Döntött a bíróság: 51 késszúrással ölte meg a fiatal pultoslányt a szerelmes férfi, ez lett a sorsa

Az ítélet szerint a most 49 éves férfi előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel követte el tettét. A bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta, a férfit tíz évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is - írták közleményben.

Elítélték a gyilkost / Illusztráció: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

A férfi évek óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában Mezőberényben, és a szabadidejében gyakran tartózkodott abban a helyi italboltban, ahol a lány felszolgálóként dolgozott. Beleszeretett a fiatal nőbe, de nem mert neki udvarolni az anyagi helyzete és a nagy korkülönbség miatt. Ennek ellenére gyakran fantáziált róla, azonban a vendégkiszolgáláson túlmenően nem kerültek kapcsolatba egymással.

A férfi irigyelte, hogy a nő jó egzisztenciával rendelkezik, boldog, az élete könnyű. A cselekmény előtt nem sokkal azt is megtudta, hogy párkapcsolatot létesített az italbolt egyik vendégével. Ennek hatására elhatározta, hogy megöli a kiszolgálót, aki a helyi idősek otthonában is dolgozott ápolóként, majd végez magával is - olvasható a közleményben.

Tavaly június 7-én reggel a táskájába tett egy 22 centiméter pengehosszúságú kést, majd az italboltba ment. Nem sokkal 11 óra előtt, amikor a lány a raktárban pakolt, a férfi bement a pult mögé, majd 51 alkalommal testszerte megszúrta az áldozatot.

A bántalmazást követően a férfi több alkalommal magát is hasba szúrta. A kiérkező mentők az elkövető életét megmentették, azonban a pultoslány a helyszínen elhunyt.