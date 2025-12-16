Lomtalanításon akart szerszámkészletet szerezni - Életfogytiglant is kaphat

Előkészítő ülést tartott december 16-án a Fővárosi Törvényszék annak a férfinek az ügyében, aki még 2024 májusában egy kőbányai lomtalanításon került konfliktusba egy szerszámkészlet miatt. A vád szerint N. Norbert a sértettet többször megütötte, majd egy rugós késsel megfenyegette, hogy a készletet adja át neki, ellenkező esetben megöli és a gyomrába vizel, még akkor is, ha ezért végül 20 évre ítélik. Hogy szavának nyomatékot adjon, a vitapartnere felé szúrómozdulatokat is tett, de a sértettnek sikerült kitérnie a penge útjából. Az ügyészség Norbertet felfegyverkezve elkövetett rablással vádolja. Eszerint a tettéért a Pesti Központi Kerületi Bíróságon kellett volna felelnie, ám a bíróság szerint Norbert cselekedete akár emberölés kísérletének is minősíthető, így az ügy már a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik.
Berczeli Sándor bíró kitért arra, hogy a felfegyverkezve elkövetett rablás büntetési tétele 5-10 éves szabadságvesztés, míg a nyereségvágyból elkövetett emberölés kísérletéért akár 10-20 év, vagy életfogytiglan is kiszabható.
Az előkészítő ülések lényege, hogy amennyiben a vádlott a vádiratban foglaltakkal megegyezően bűnösnek vallja magát, lemond a tárgyaláshoz való jogáról és azt a bíróság elfogadja, akkor azonnal meg is születhet az ítélet. Norbert nem élt ezzel a lehetőséggel, igaz, az ő esetében a bírónak az esetleges beismerő vallomást el kellett volna utasítania.
A vádlott az előkészítő ülésen nem tett vallomást, de leszögezte, hogy a tárgyaláson válaszolni fog a hozzá intézett kérdésekre. Norbert egyúttal kérte, hogy a bíróság rendelje el a poligráfos vizsgálatát.
Tudom, hogy mi az, amit elkövettem, és mi az, amit nem
– szögezte le a vádlott, ám Berczeli Sándor végzésben utasította el az indítványt.
- Gyakori igény a terheltek részéről a műszeres vallomás-ellenőrzés, de a büntetőeljárási törvény értelmében csak a nyomozati szakban van rá lehetőség – magyarázta a bíró.
Norbert egyébként bűnügyi felügyelet alatt áll. Nem hagyhatja el a lakóhelyét, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tanyát. Korábban elektronikus nyomkövetőt is viselnie kellett, ám a térerő-problémák miatt az állandóan bejelzett, ezért eltávolították róla. Az ülésen hiába kérvényezte, hogy legalább a vármegyéje területén szabadon mozoghasson, a bűnismétlés veszélye miatt nem enyhítettek a kényszerintézkedésen. Korábban ugyanis indulatból elkövetett bűncselekmények miatt már volt büntetve.
