Kigyulladt a busz, 46 utasból csak egy élte túl a pokoli tüzet

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 13:25
Szörnyű tragédiába torkollott a zarándoklat, miután egy baleset során lángra kapott egy busz. A járművön utazó 46 emberből csupán egy élte túl a tűzesetet. Őt jelenleg is intenzív osztályon kezelik.

45 indiai zarándok vesztette életét, amikor az őket szállító busz kigyulladt egy baleset során Medina közelében, Szaúd-Arábiában.

A zarándokokat szállító buszról egyetlen túlélőt sikerült megmenteni.
A zarándokokat szállító buszról egyetlen túlélőt sikerült megmenteni  Fotó: Freepik.com

Egyetlen zarándok élte túl a balesetet

A buszon összesen 46 utas tartózkodott, az egyetlen túlélőt jelenleg is az intenzív osztályon kezelik a helyi kórházban. Az áldozatok többsége Haidarábádból származik, amely az India déli részén található Telangána államban található.

A zarándokok a szent városból, Mekkából tartottak Medina felé, amikor a baleset bekövetkezett. A csoport az Umrah zarándoklatra érkezett Szaúd-Arábiába, ami a nagyobb Hajj zarándoklat rövidebb változata.

VC. Sajjanar, a Haidarábád Városi Rendőrség biztosa elmondta, hogy egy olajszállító tartálykocsi is érintett volt a balesetben, de további részleteket nem közölt. Narendra Modi indiai miniszterelnök a közösségi média oldalán azt írta, mélyen lesújtotta a tragédia híre, és az indiai hatóságok folyamatos kapcsolatban állnak a szaúdi tisztviselőkkel. Mindeközben Jeddában és Haidarábádban irányítóközpontokat állítottak fel az áldozatok családjainak támogatására. Asaduddin Owaisi, Haidarábád parlamenti képviselője elmondta, hogy felkérte a kormányt a holttestek hazaszállításának mielőbbi megszervezésére. Sajjanar hozzátette, hogy a csoport 54 tagja november 9-én utazott az indiai városból Dzsiddába a zarándoklatra. Közülük négyen Mekkában maradtak, négyen pedig autóval mentek Medinába, a fennmaradó 46 fő a buszon utazott - írta a BBC.

 

