Szörnyű busztragédia történt: legkevesebb 37 ember meghalt

Mély szakadékba zuhant egy autóbusz szerdán Peru déli, hegyvidéki részén, a balesetben legkevesebb 37 ember meghalt és 26-an megsérültek - közölték a helyi hatóságok.

Tragedia en Arequipa: un autobús cae a un abismo tras choque con camioneta y deja al menos 30 fallecidos - Infobae https://t.co/VSR0kXcooj — Péterffy Emma (@PeterffyEmma) November 12, 2025

A busz egy pickuppal ütközött össze a Panamericana Sur nevű országúton Arequipa megyében, Ocona település közelében. Az ütközés miatt egy kanyarban letért az útról, és egy több mint kétszáz méter mély szakadékba, az Ocona folyó partjára zuhant. A busz Chala városból indult el, és Arequipába tartott.

A baleset helyi idő szerint a kora reggeli órákban történt. Harminchat utas a helyszínen meghalt, egy sérült a kórházban vesztette életét - közölte Walther Oporto regionális egészségügyi vezető.

Peruban gyakoriak a halálos kimenetelű súlyos buszbalesetek. A hatóságok szerint sokszor az okozza a tragédiát, hogy a sofőrök figyelmetlenül és a megengedettnél gyorsabban hajtanak.