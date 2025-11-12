Szörnyű busztragédia történt: legkevesebb 37 ember meghalt

Mély szakadékba zuhant egy autóbusz szerdán Peru déli, hegyvidéki részén, a balesetben legkevesebb 37 ember meghalt és 26-an megsérültek - közölték a helyi hatóságok.
A busz egy pickuppal ütközött össze a Panamericana Sur nevű országúton Arequipa megyében, Ocona település közelében. Az ütközés miatt egy kanyarban letért az útról, és egy több mint kétszáz méter mély szakadékba, az Ocona folyó partjára zuhant. A busz Chala városból indult el, és Arequipába tartott.
A baleset helyi idő szerint a kora reggeli órákban történt. Harminchat utas a helyszínen meghalt, egy sérült a kórházban vesztette életét - közölte Walther Oporto regionális egészségügyi vezető.
Peruban gyakoriak a halálos kimenetelű súlyos buszbalesetek. A hatóságok szerint sokszor az okozza a tragédiát, hogy a sofőrök figyelmetlenül és a megengedettnél gyorsabban hajtanak.
