Halálos baleset: busz hajtott teljes sebességgel egy megállóba, több sérült és halott is van

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 19:50
A stockholmi hatóságok vizsgálják az esetet, a város pánikban van.
Több áldozata is van a stockholmi halálos balesetnek, ahol egy busz teljes erővel behajtott egy megállóba.

Több áldozata is van a stockholmi halálos balesetnek
Több áldozata is van a stockholmi halálos balesetnek Fotó: Unsplash (illusztráció)

A svéd rendőrség jelentése szerint nincs nyoma annak, hogy az eset szándékos támadás lett volna.

Nem ismert pontosan, hányan vesztették életüket, de a rendőrség közlése szerint több sérült és halott is van, és a baleset okát jelenleg vizsgálják. Egy ápolóként dolgozó férfi és egy orvos is felajánlotta segítségüket a helyszínen. 

A rendőrség egyelőre nem kommentálja az áldozatok számát, nemét vagy életkorát

- mondta Nadya Norton rendőrségi szóvivő egy hírügynökségnek.

A buszsofőrt letartóztatták, a rendőrök és a mentőszolgálat pedig együtt dolgoznak a helyszínen.

Az áldozatok és tanúk miatt egy közeli óvodában krízisközpontot is nyitottak, hogy támogatást nyújtsanak a történtek után.

Nem tudni pontosan hány embert érintett a halálos baleset

A svéd közszolgálati SVT műsorszolgáltató a helyi hatóságokra hivatkozva azt közölte, hogy az eset öt embert érintett, közülük kettőt kórházba szállítottak. 

Több ember súlyosan megsérült. Támogatjuk a mentőszolgálat személyzetét a helyszínen

- mondta Oscar Davila, a mentőszolgálat munkatársa az SVT szerint.

A szóvivő hozzátette, hogy a buszon a baleset idején nem tartózkodtak utasok.

Az egyik buszunk volt érintett, és egy emeletes járműről van szó. Tudom, hogy vannak sérültek is, de jelenleg nincs információm arról, hogyan történt

– mondta Lovisa Abom.

Mathias Haglund, a mentőszolgálat munkatársa elmondta, hogy a busznak nem kellett volna közlekednie, csak a sofőr volt rajta - írja a DW.

 

