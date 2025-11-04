Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Személyvonattal ütközött egy tehervonat: legalább 7 ember meghalt, és sokan megsérültek – videó

vonatbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 16:50
halálos áldozatsérültmentési művelet
Egy személyvonat és egy teherszállító vonat ütközött egymásnak, legalább 7 ember halálát okozva. Az előzetes vizsgálatok szerint a személyvonat piros jelzésen haladhatott át, ami balesettel végződött.

Egy személyszállító vonat ütközött egy tehervonattal Közép-Indiában kedden. A vonatbaleset legalább hét ember halálát okozta, és többeket megsebesítve.

Több ember is életét veszítette a tragikus vonatbalesetben.
Több ember is életét veszítette a tragikus vonatbalesetben (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels.com

A roncsok között keresik a vonatbaleset túlélőit

Az incidens Bilaspur közelében történt, és a mentőcsapatok jelenleg is kutatnak a roncsok között túlélők után. Sanjay Agarwal, magas rangú kormányzati tisztviselő elmondta, hogy a helyi személyvonat hátulról rohant bele a tehervonatba, hozzátéve, hogy az egyik kocsi a tehervonat egyik vagonjának tetejére csúszott.

A mentőcsapat igyekszik átvágni magát a vonaton, hogy kiszabadítson legalább két utast, akik még bent rekedtek. Reméljük, hogy életben vannak, de ezt csak akkor tudjuk megerősíteni, ha sikerül őket kimenteni

- tette hozzá.

Körülbelül egy tucat ember megsérült a balesetben, őket a közeli kórházakba szállították kezelésre, közülük egy személy állapota válságos.

Az indiai vasúthálózat üzemeltetője, az Indian Railways közleményben tudatta, hogy minden rendelkezésre álló erőforrását a mentési műveletekhez irányította. A közlemény szerint vizsgálat is indult a baleset okának feltárására.

Nagyon tragikus esemény történt. A tehervonat álló helyzetben volt, és egy MEMU-személyvonat hátulról belerohant. A mozdony az első kocsiban van, ahol utasok is ülnek. Ez a kocsi megsérült

- nyilatkozta Cshattíszgarh állam miniszterelnök-helyettese, Arun Sao.

A baleset előzetes vizsgálata szerint a vasúti hatóságok úgy vélik, a személyvonat a piros jelzés ellenére haladt tovább, míg a tehervonat a baleset idején mozdulatlan volt - írta az Express.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
