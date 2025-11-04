Itt az első fotó a hős vasutasról, aki saját életét kockáztatva szállt szembe a késes támadóval az angliai vonatos mészárlás során

A 48 éves Samir Zitouni továbbra is kritikus állapotban van a szombati támadás után, amely a 18:25-ös Doncaster–London King’s Cross járaton történt. Úgy tartják, hogy bátorsága „kétségkívül számos életet mentett meg” a több mint nyolc percig tartó őrjöngő késelés során, amely valamivel 19:30 után kezdődött.

Fotó: Anadolu via AFP

Samir, – akit sokan csak Samként ismernek –, több mint 20 éve dolgozik az LNER-nél ügyfélkapcsolati munkatársként, és a Brit Közlekedési Rendőrség szerint „teljes mértékben hősies” módon viselkedett, amikor a vonatot Huntingdonba terelték egy segélyhívás után.

Sam családja ma kiadott közleményében így fogalmaz:

„Mélyen megérintett bennünket az a szeretet és kedvesség, amelyet Sam iránt tanúsítottak, valamint a rengeteg jókívánság, amit a felépüléséhez kaptunk. A kórházban nyújtott ellátás, valamint az LNER munkatársainak támogatása elképesztő volt. Mérhetetlenül büszkék vagyunk Samre és a bátorságára. A rendőrség szombat este hősnek nevezte – de számunkra ő mindig is hős volt.”

David Horne, az LNER vezérigazgatója pedig így nyilatkozott:

„Egy válsághelyzetben Sam habozás nélkül lépett elő, hogy megvédje a körülötte lévőket. Tettei rendkívül bátrak voltak, és nagyon büszkék vagyunk rá, valamint minden kollégánkra, akik aznap este ilyen bátorsággal cselekedtek. Gondolataink és imáink továbbra is Sammel és családjával vannak. Továbbra is támogatni fogjuk őket, és teljes, gyors felépülést kívánunk neki.”

A rendőrség tegnap megerősítette, hogy három olyan eseményt is vizsgálnak, amelyek a vonatos támadást megelőzték, és amelyek összefügghetnek egymással. Ezek között szerepel egy pénteken 19:10-kor történt incidens,

amikor egy 14 éves fiút szúrtak meg Peterborough belvárosában , ahol éppen Halloween ünnepségek zajlottak.

, ahol éppen Halloween ünnepségek zajlottak. Negyed órával később egy férfi késsel fenyegette meg az alkalmazottakat és vendégeket egy fodrászatban Peterborough Fletton nevű városrészében, pánikot keltve.

Néhány órával később pedig egy 17 éves fiút késeltek meg Londonban, a DLR egyik vonatán, a kelet-londoni Pontoon Dock állomásnál, szombaton hajnali 0:46-kor.

Ez mindössze néhány órával azelőtt történt, hogy a rendőrség sokkolót használt egy késsel felfegyverkezett férfire az LNER egyik járatán, miután az éles eszű mozdonyvezető, az iraki háborút is megjárt veterán, Andrew Johnson rendkívüli megállást hajtott végre Huntingdon állomáson. Itt a gyanúsított leszállt a vonatról, miközben az utasok menekültek – írja a Mirror.