100 utassal a fedélzetén gázolt a vonat Kőbányán

Embert gázolt el egy vonat Budapest X. kerületében: a Nyugati pályaudvarról Monorra induló, nagyjából 100 utast szállító S50-es személyvonat érintett az esetben. A baleset a Kőbánya-teherpályaudvar közelében történt. A helyszínelés ideje alatt a vonatok várhatóan csak egy vágányon közlekednek.

Vonat gázolt Kőbányán

Fotó: Gé

A várhatóan késő estig tartó korlátozás a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Cegléd–Szeged, valamint a Budapest–Lajosmizse vasútvonalakat érinti. Az előrejelzések szerint akár 30 perc menetidő-hosszabbításra is számítani kell.

Jelenleg a Budapest–Lajosmizse között közlekedő S21-es személyvonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak. A közlemény szerint ez idő alatt a vasúti menetjegyeket ideiglenesen az M3-as metróban is elfogadják Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között.

A gázolásban érintett S50-es járat utasait a Katasztrófavédelem munkatársainak segítségével szállították át egy másik vonatra - jelenti a MÁV.