Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Ödön névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

100 utassal a fedélzetén gázolt a vonat Kőbányán

vonat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 20:40
mávvonatbaleset
Egész éjszakára torlódásokra és késésekre kell számítani.
CJA
A szerző cikkei

Embert gázolt el egy vonat Budapest X. kerületében: a Nyugati pályaudvarról Monorra induló, nagyjából 100 utast szállító S50-es személyvonat érintett az esetben. A baleset a Kőbánya-teherpályaudvar közelében történt. A helyszínelés ideje alatt a vonatok várhatóan csak egy vágányon közlekednek.

Vonat gázolt Kőbányán
Vonat gázolt Kőbányán
Fotó: Gé

A várhatóan késő estig tartó korlátozás a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Cegléd–Szeged, valamint a Budapest–Lajosmizse vasútvonalakat érinti. Az előrejelzések szerint akár 30 perc menetidő-hosszabbításra is számítani kell.

Jelenleg a Budapest–Lajosmizse között közlekedő S21-es személyvonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak. A közlemény szerint ez idő alatt a vasúti menetjegyeket ideiglenesen az M3-as metróban is elfogadják Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között.

A gázolásban érintett S50-es járat utasait a Katasztrófavédelem munkatársainak segítségével szállították át egy másik vonatra - jelenti a MÁV.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu