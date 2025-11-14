Figyelem! Hatalmas változás lép érvénybe szombaton a budapesti tömegközlekedésben

Az 50-es villamos helyett a teljes szakaszon pótlóbusz jár szombaton, az Üllői úton befelé a Haladás utcánál időszakos sávlezárásra is készülni kell - tudatta a Budapesti közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Karbantartás miatt pótlóbuszok járnak majd az 50-es villamos vonalán / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Karbantartásra kell számítani szombaton

Közleményük szerint a Határ út és Pestszentlőrinc, Béke tér között pótlóbusz jár majd. A pótlóbuszok a Béke tér és a Mednyánszky utca között is közlekednek, és megállnak a 193E megállóhelyeken.

A pótlóbuszokra a Határ úti végállomáson, az Üllői úton a 914-es és a 950-es autóbusz Pestszentlőrinc irányú megállóhelyén, a Béke térnél pedig a 193E autóbusz Kőbánya-Kispest irányú megállóhelyén lehet felszállni - írták.

A BKK a 3-as metró elérésére a Szarvas csárda tér térségéből a 182-es és a 184-es autóbuszokat, a Margó Tivadar utca térségéből a 136-os autóbuszt ajánlja. A kispesti szakaszon a 93-as és a 93A autóbuszok biztosítanak alternatív eljutási lehetőséget - olvasható a közleményben.