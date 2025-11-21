Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Villanyoszlopnak csapódott egy személygépkocsi - ki kellett szabadítani a sofőrt

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 10:44
villanyoszlopnak ütközöttkunhegyes
Csütörtök este baleset történt Kunhegyesen. Villanyoszlopnak csapódott egy személygépkocsi.

Villanyoszlopnak csapódott egy autó, miután egy mikrobusznak hajtott. A sofőr egyedül tartózkodott a járműben, őt feszítővágó berendezéssel kellett kiszabadítani. 

A villanyoszlopnak csapódott autó sofőrjét a tűzoltók mentették ki az összeroncsolódott járműből.
A villanyoszlopnak csapódott autó sofőrjét a tűzoltók mentették ki az összeroncsolódott járműből.
Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Villanyoszlopnak csapódott egy személygépkocsi Kunhegyesen

Nekihajtott egy parkoló mikrobusznak, majd egy villanyoszlopnak csapódott egy személyautó Kunhegyesen, az Árpád körút Gy. Molnár István utca és Purgány utca közötti szakaszán. A becsapódás erejétől kidőlt az oszlop. Mindez csütörtökön este történt. - írta a Szoljon.hu.

Az autóban a sofőrön kívül nem tartózkodott senki, őt a kunhegyesi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az összetört járműből. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta a hírportált, hogy több hatóság is a helyszínre vonult, és teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu