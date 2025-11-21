Villanyoszlopnak csapódott egy személygépkocsi - ki kellett szabadítani a sofőrt

Villanyoszlopnak csapódott egy autó, miután egy mikrobusznak hajtott. A sofőr egyedül tartózkodott a járműben, őt feszítővágó berendezéssel kellett kiszabadítani.
Nekihajtott egy parkoló mikrobusznak, majd egy villanyoszlopnak csapódott egy személyautó Kunhegyesen, az Árpád körút Gy. Molnár István utca és Purgány utca közötti szakaszán. A becsapódás erejétől kidőlt az oszlop. Mindez csütörtökön este történt. - írta a Szoljon.hu.
Az autóban a sofőrön kívül nem tartózkodott senki, őt a kunhegyesi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az összetört járműből. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta a hírportált, hogy több hatóság is a helyszínre vonult, és teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
