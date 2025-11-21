Vascsővel kergettek egy férfit a jeges Tiszába

Vascsővel kergette áldozatát a jeges Tiszába egy 63 éves férfi és annak 30 éves fia. Az áldozat életveszélyesen megsérült a támadás következtében.

Vascsővel próbálták megoldani a konfliktust

Különös hangulatú tárgyalás zajlott hétfőn a Szolnoki Törvényszéken. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy 63 éves férfit és 30 éves fiát az ügyészség szerint társtettesként elkövetett, életveszélyt okozó testi sértéssel vádol, harmadik, 26 éves társuk pedig szabadlábon védekezhet.

A vádhatóság azt rója fel velük szemben, hogy a 26 éves harmadik társukkal, aki szabadlábon védekezhet, 2023. december 26-án a Tiszasüly külterületén lévő sajfoki zsilipnél úgy megverték az egyik ismerősüket – az apa puszta kézzel, fia egy vascsővel –, hogy áldozatuknak eltört az orrcsontja, egyik sípcsontja, több bordája, és életveszélyes légmell-sérülés is kialakult nála. Az ügyész szerint ez kimeríti az életveszélyt okozó testi sértés jogi fogalmát. - olvasható a Szoljon.hu cikkében.

A tárgyalások lebonyolítását az sem könnyíti meg, hogy több vádlottat és tanút börtönből kell be­szállítani vagy elektronikus kapcsolaton keresztül meghallgatni, ami olykor a büntetés-végrehajtás logisztikája, máskor technikai hibák miatt ütközik akadályokba.

A legutóbbi, november 18-i tárgyaláson a három feltételezett támadó közül kettőt videokapcsolaton keresztül hallgattak meg. Egyikük vallomását dadogása, bizonytalan beszédmódja és a maszkviselés miatt szinte lehetetlen volt követni. Végül a technika teljesen felmondta a szolgálatot, így a meghallgatásból csak annyi derült ki világosan, hogy a vascső valóban bántalmazás során került elő. Emellett felmerült, hogy a verés és az áldozat Tiszába menekülése előtt kábítószer-használat és egy zavaros féltékenységi ügy is szerepet játszhatott.