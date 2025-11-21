Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzalom: megfojtotta beteg testvérét, mert zavarták az epilepsziás rohamai

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 16:09
epilepsziás rohamáldozat
Aznap háromszor kapott epilepsziás rohamot a testvér, ami úgy feldühítette a 45 éves férfit, hogy megfojtotta a testvérét.

A nagyszebeni  ügyészség pénteken bejelentette, hogy egy előzetes letartóztatásban lévő férfit gyilkossággal vádolnak családon belüli erőszakkal összefüggésben, azzal a súlyosbító körülménnyel, hogy a bűncselekményt az áldozat nyilvánvaló sebezhetőségének kihasználásával követte el.

bilincs, tettes, letartóztatás, börtön
Fotó: Illusztráció - Pexels

Október 3-án, közös otthonukban, a 45 éves elkövető kihasználta 52 éves testvére tehetetlenségét, aki epilepsziás rohamot kapott, és megfojtotta, kezével elzárva a száját és a légutakat, ami olyan traumás sérüléseket okozott, amelyek döntő szerepet játszottak a halálában – idézi az ügyészség közleményét a News.ro.
A vádhatóság szerint az áldozat más sérüléseket is szenvedett a fején és a végtagjain, amelyeket kemény tárgyakkal való ütések, nyomás és karcolások okoztak.

„Megállapítást nyert, hogy az elkövető gyakran alkalmazott fizikai erőszakot mind a vele élő áldozat, és a másik testvére ellen is, A gyilkosságot dührohamában követte el, mivel az áldozat a halála napján három epilepsziás rohamot kapott” – tették hozzá az ügyészek. 

Kiemelték, hogy az elkövető a 112-es segélyhívó számon jelentette a bűncselekményt, kezdetben tagadta, hogy ő követte el a gyilkosságot, de a nyomozás során végül beismerte tettét.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu