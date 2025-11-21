Borzalom: megfojtotta beteg testvérét, mert zavarták az epilepsziás rohamai

A nagyszebeni ügyészség pénteken bejelentette, hogy egy előzetes letartóztatásban lévő férfit gyilkossággal vádolnak családon belüli erőszakkal összefüggésben, azzal a súlyosbító körülménnyel, hogy a bűncselekményt az áldozat nyilvánvaló sebezhetőségének kihasználásával követte el.
Október 3-án, közös otthonukban, a 45 éves elkövető kihasználta 52 éves testvére tehetetlenségét, aki epilepsziás rohamot kapott, és megfojtotta, kezével elzárva a száját és a légutakat, ami olyan traumás sérüléseket okozott, amelyek döntő szerepet játszottak a halálában – idézi az ügyészség közleményét a News.ro.
A vádhatóság szerint az áldozat más sérüléseket is szenvedett a fején és a végtagjain, amelyeket kemény tárgyakkal való ütések, nyomás és karcolások okoztak.
„Megállapítást nyert, hogy az elkövető gyakran alkalmazott fizikai erőszakot mind a vele élő áldozat, és a másik testvére ellen is, A gyilkosságot dührohamában követte el, mivel az áldozat a halála napján három epilepsziás rohamot kapott” – tették hozzá az ügyészek.
Kiemelték, hogy az elkövető a 112-es segélyhívó számon jelentette a bűncselekményt, kezdetben tagadta, hogy ő követte el a gyilkosságot, de a nyomozás során végül beismerte tettét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.