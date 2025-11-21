Borzalom: megfojtotta beteg testvérét, mert zavarták az epilepsziás rohamai

A nagyszebeni ügyészség pénteken bejelentette, hogy egy előzetes letartóztatásban lévő férfit gyilkossággal vádolnak családon belüli erőszakkal összefüggésben, azzal a súlyosbító körülménnyel, hogy a bűncselekményt az áldozat nyilvánvaló sebezhetőségének kihasználásával követte el.

Fotó: Illusztráció - Pexels

Október 3-án, közös otthonukban, a 45 éves elkövető kihasználta 52 éves testvére tehetetlenségét, aki epilepsziás rohamot kapott, és megfojtotta, kezével elzárva a száját és a légutakat, ami olyan traumás sérüléseket okozott, amelyek döntő szerepet játszottak a halálában – idézi az ügyészség közleményét a News.ro.

A vádhatóság szerint az áldozat más sérüléseket is szenvedett a fején és a végtagjain, amelyeket kemény tárgyakkal való ütések, nyomás és karcolások okoztak.

„Megállapítást nyert, hogy az elkövető gyakran alkalmazott fizikai erőszakot mind a vele élő áldozat, és a másik testvére ellen is, A gyilkosságot dührohamában követte el, mivel az áldozat a halála napján három epilepsziás rohamot kapott” – tették hozzá az ügyészek.

Kiemelték, hogy az elkövető a 112-es segélyhívó számon jelentette a bűncselekményt, kezdetben tagadta, hogy ő követte el a gyilkosságot, de a nyomozás során végül beismerte tettét.