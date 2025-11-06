Füstölt egy tízemeletes társasház Ajkán, rohantak a tűzoltók

Tűzoltók rohantak ki egy ajkai tízemeletes házhoz, a Kossuth utca 10. számhoz, mikor riasztást kaptak.
A ház harmadik emeletének lépcsőházát árasztotta el teljesen a füst, miután füstölni kezdett egy hamutartónak használt tárgyban a szemét. A tűzoltók profin kezelték ezt a helyzetet is.
Az Ajkamentők beszámoltak az esetről, mire az egyik hozzászóló hozzáfűzte, hogy ez nem az első ilyen eset az épületben.
Ebbe a 10-esbe mindig van valami fűst vagy tűz
- idézi a veol.hu.
A dohányzás, amellett, hogy káros az egészségre, a maradványok eltávolításának hiánya is veszélyes lehet, amit az említett eset is igazol.
A portál beszámolója szerint egy személyautó nem úszta meg ennyivel csütörtök kora reggel, ugyanis annyira kigyulladt a motorteteje Balatonfüreden, hogy tűzoltóknak kellett közbeavatkozniuk, de ekkor már a tűz egy része az utastérbe is elterjedt.
