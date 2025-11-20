A lángoló pokolban hagyta 2 éves lányát a gyáván menekülő férfi

Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Egy szabálytalanul közlekedő autóról érkezett bejelentés a rendőrséghez, majd amikor a helyszínre értek már lángokban állt a jármű. Bár a sofőr saját lábán távozott az égő autóból, a tisztek ekkor még nem tudták, hogy kislánya a lángoló pokolban vesztette el életét.

Saját magát mentve, gyáván menekült el egy apa az égő autójából, 2 éves kislányát a lángoló pokolban hagyva. A nyomozás során megdöbbentő dolgokra derült fény, köztük arra is, hogy a férfi a rendősöknek is hazudott a gyermek hollétéről.

Gyermekülésben találták meg a kislány testét az égő autóban

A 2 éves Lillyanna Stement holtan találták meg a kiégett járműben, amelyet az út szélén hagytak, ám apja hazudott a rendőröknek, és azt állította, hogy senki sem volt az autóban rajta kívül. A rendőrség beszámolója szerint egy bejelentés érkezett hozzájuk, amely szerint egy autót szabálytalanul, összevissza ment az úttesten, mielőtt megállt. A hívó fél azt is elmondta, hogy a járműnek hiányzott az egyik kereke, és kisodródott a sávjából.

Az ohiói Allen megyei rendőrség szerint az autót teljesen elborították a lángok, mire kiértek a helyszínre. Az apa, Nicholas Stemen a jármű mellett állt, láthatóan feldúltan a kiégett autója miatt. Az egyik helyszíni rendőr elmondta, hogy Stemen beszéde akadozó volt, szemei vörösek voltak, és alkohol szaga terjengett belőle.

Később fény derült arra, hogy a férfi végig hazudott a tiszteknek, amikor megkérdezték, volt-e valaki az autóban. A férfi azt mondta, van egy lánya, de az éppen a nagyapjánál tartózkodik. Ennek ellenére a helyszínre érkező tiszt egy kis testet látott a hátsó ülésen egy gyermekülésben, amelyről a lángok eloltása után kiderült, hogy Lillyanna.

Évtizedekre a rácsok mögé került a férfi

Stemen később beismerte, hogy legalább tíz alkoholos italt, többnyire sört, ivott a tragédia előtt. Azt állította, teljesen képszakadása volt, és nem emlékszik minden részletre arról a pillanatról, amikor a lánya meghalt a tűzben. A történtek után a 34 éves férfi bűnösnek vallotta magát súlyos gyújtogatásban, gondatlanságból elkövetett emberölésben és gyermek veszélyeztetésében, és most évtizedeket fog börtönben tölteni. 

A Stemen büntetésének kihirdetésekor a kislány édesanyja egy kétségbeesett levélben fakadt ki.

A kislányom elment, és miért? Azért, mert az apja élvezni akarta az éjszakai ivászatot? Ő ölte meg. Elvette őt mindenkitől, aki annyira szerette. Egy életre börtönben kellene maradnia.

- hangzott el a bíróságon.

Raphael Villegas, Stemen ügyvédje azzal érvelt, hogy védence nem szörnyeteg, mondván, hogy a tragédia nem szándékos volt.

A férfit októberben ítélték el, és november 17-én 22-31 év közötti börtönbüntetésre szabták ki. Bár a bíróságon bocsánatot kért, ő maga is bevallotta, hogy egy sajnálom nem elég, hiszen saját kislánya életének vetett véget, ezzel rengeteg embernek fájdalmat okozva - írta a Mirror.

 

