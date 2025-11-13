Sokkoló felvételek: hatalmas tűz pusztított a futballstadionban

A devoni és somerseti tűzoltó- és mentőszolgálatot tegnap este 10:10-kor riasztották az Exeter City FC futballstadionjához, miután bejelentést kaptak az egyik lelátót érintő tűzről. A közösségi médiában megosztott sokkoló felvételeken jól látható, ahogy a csapatok oltják a lángokat.

Hatalmas tűz pusztított a futballstadionban / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A tűzoltók továbbra is a helyszínen vannak. Egyelőre nem tudni, történt-e sérülés, és a tűz okát sem sikerült még kideríteni - írja a Mirror, amely már megkereste az Exeter City FC-t, valamint a devoni és cornwalli rendőrséget, hogy nyilatkozzanak az ügyben.

Sokkoló felvételen osztották meg a tűz tombolását