Sokkoló felvételek: hatalmas tűz pusztított a futballstadionban

A devoni és somerseti tűzoltó- és mentőszolgálatot tegnap este 10:10-kor riasztották az Exeter City FC futballstadionjához, miután bejelentést kaptak az egyik lelátót érintő tűzről. A közösségi médiában megosztott sokkoló felvételeken jól látható, ahogy a csapatok oltják a lángokat.
A tűzoltók továbbra is a helyszínen vannak. Egyelőre nem tudni, történt-e sérülés, és a tűz okát sem sikerült még kideríteni - írja a Mirror, amely már megkereste az Exeter City FC-t, valamint a devoni és cornwalli rendőrséget, hogy nyilatkozzanak az ügyben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.