Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tűzoltók siettek a helyszínre: lángra kapott a budaörsi szauna, 350 ember menekült

szauna
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 09:26
kigyulladBudaörs
Több vízsugárral is küzdöttek a lángokkal a tűzoltók.
CJA
A szerző cikkei

Egy budaörsi uszodából mintegy 350 embernek kellett kimenekülnie, miután két szauna is lángra kapott

Lángra kapott a szauna, menekültek a vendégek
Lángra kapott a szauna, menekültek a vendégek (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com 

Két szauna lángolt, százak menekültek

A vasárnap este csaptak fel a lángok, mintegy 15 négyzetméteren pusztított a tűz, és két szaunát érintett. A tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Az uszoda dolgozói gyorsan reagáltak, így mindenkit sikerült biztonságosan kivezetni az épületből. Az eddigi információk szerint senki sem sérült meg.

Az uszoda hétfőn biztonsági ellenőrzések miatt zárva tart. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu