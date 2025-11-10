Tűzoltók siettek a helyszínre: lángra kapott a budaörsi szauna, 350 ember menekült

Egy budaörsi uszodából mintegy 350 embernek kellett kimenekülnie, miután két szauna is lángra kapott.

Lángra kapott a szauna, menekültek a vendégek (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Két szauna lángolt, százak menekültek

A vasárnap este csaptak fel a lángok, mintegy 15 négyzetméteren pusztított a tűz, és két szaunát érintett. A tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Az uszoda dolgozói gyorsan reagáltak, így mindenkit sikerült biztonságosan kivezetni az épületből. Az eddigi információk szerint senki sem sérült meg.

Az uszoda hétfőn biztonsági ellenőrzések miatt zárva tart. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják.