Megtörtént a baj: Benzinkúton gyújtott rá egy férfi, pillanatokkal később mindent lángok borítottak

Egy férfi lángra lobbantotta egy benzinkút egészét, miután rágyújtott egy cigarettára a kút előtti területen. A helyszínen pillanatokon belül káosz tört ki, ahogy az emberek, akik tankolni szerettek volna, pánikszerűen menekülni kezdtek.
Hatalmas lángok söpörtek végig egy benzinkúton, miközben a vásárlók az életükért futottak a brazíliai Timon városában. Szerencsére senki sem sérült meg a borzalmas incidens során, mindez a benzinkút dolgozóinak gyors és hősies reakciójának köszönhető, akik tűzoltókészülékkel oltották el a lángokat.
Szemtanúk szerint a tűz szinte azonnal lángra lobbant, így sokan életveszélybe kerültek, és alig tudtak elmenekülni. A Maranhão állami hatóságok jelenleg vizsgálják, ki a felelős a tűzesetért.
Egy biztonsági kamera felvételei megörökítették a pillanatot, amikor a tűz kitört. Jól látható, amint egy férfi éppen egy csoport emberrel a benzinkút boltja előtt ült, és beszélgetett. A beszélgetés közben meggyújtott egy cigarettát, majd eldobta a gyufát, amellyel rágyújtott, ezzel elindítva az események láncolatát, ami felgyújtotta az egész kutat.
A lángok néhány méterre voltak csak attól a kamionsofőrtől, aki éppen üzemanyagot töltött tartálykocsijába. Egy motor is hajszál híján lángra kapott, amely a társaság és a tartálykocsi között feküdt.
A tűzesetben érintett csoport néhány perccel a baleset előtt még italozott november 3-án, hétfőn. Azonban a benzinkút munkatársai korábban már figyelmeztették őket, hogy tartsanak távolságot a tartálykocsitól, hátha valami rosszul sül el.
A tűzoltóság vezetői elmondták, hogy az a szabadtéri kávézórész, amelyet a benzinkút elé telepítettek, nem szerepelt a hivatalos biztonsági tervekben, amelyek a tűzesetek megelőzését szolgálták volna. Az egyik szemtanú bevallása szerint pedig csoda, hogy senki sem halt meg.
Néhány hónappal korábban óriási robbanás rázta meg Rómát, amikor egy benzinkút felrobbant, és több mint 40 ember megsérült. Kettőjük sérüléseit életveszélyesnek minősítették, a szemtanúk pedig arról számoltak be, hogy a helyszín úgy festett, mint egy háborús övezet - írta a Daily Star.
