Megtörtént a baj: Benzinkúton gyújtott rá egy férfi, pillanatokkal később mindent lángok borítottak

Egy férfi lángra lobbantotta egy benzinkút egészét, miután rágyújtott egy cigarettára a kút előtti területen. A helyszínen pillanatokon belül káosz tört ki, ahogy az emberek, akik tankolni szerettek volna, pánikszerűen menekülni kezdtek.

Egy apró szikra elég volt ahhoz, hogy lángok lepjék el a benzinkút területét / Képünk illusztráció: Unsplash

Csodával határos módon nem sérült meg senki a benzinkúton történt tűzesetben

Hatalmas lángok söpörtek végig egy benzinkúton, miközben a vásárlók az életükért futottak a brazíliai Timon városában. Szerencsére senki sem sérült meg a borzalmas incidens során, mindez a benzinkút dolgozóinak gyors és hősies reakciójának köszönhető, akik tűzoltókészülékkel oltották el a lángokat.

Szemtanúk szerint a tűz szinte azonnal lángra lobbant, így sokan életveszélybe kerültek, és alig tudtak elmenekülni. A Maranhão állami hatóságok jelenleg vizsgálják, ki a felelős a tűzesetért.

Egy biztonsági kamera felvételei megörökítették a pillanatot, amikor a tűz kitört. Jól látható, amint egy férfi éppen egy csoport emberrel a benzinkút boltja előtt ült, és beszélgetett. A beszélgetés közben meggyújtott egy cigarettát, majd eldobta a gyufát, amellyel rágyújtott, ezzel elindítva az események láncolatát, ami felgyújtotta az egész kutat.

A lángok néhány méterre voltak csak attól a kamionsofőrtől, aki éppen üzemanyagot töltött tartálykocsijába. Egy motor is hajszál híján lángra kapott, amely a társaság és a tartálykocsi között feküdt.

A tűzesetben érintett csoport néhány perccel a baleset előtt még italozott november 3-án, hétfőn. Azonban a benzinkút munkatársai korábban már figyelmeztették őket, hogy tartsanak távolságot a tartálykocsitól, hátha valami rosszul sül el.

A tűzoltóság vezetői elmondták, hogy az a szabadtéri kávézórész, amelyet a benzinkút elé telepítettek, nem szerepelt a hivatalos biztonsági tervekben, amelyek a tűzesetek megelőzését szolgálták volna. Az egyik szemtanú bevallása szerint pedig csoda, hogy senki sem halt meg.

A viral video shows a man sitting with a group at a café inside a gas station lighting a cigarette near a refueling tanker, moments before the match sparks a massive fire that a station worker quickly intervened to stop.#ViralVideo #GasStationFire #SafetyHazard #CaféIncident pic.twitter.com/pxdV4FNbEV — Barlaman Today (@BarlamanToday) November 8, 2025

Nem egyedüli esetről van szó

Néhány hónappal korábban óriási robbanás rázta meg Rómát, amikor egy benzinkút felrobbant, és több mint 40 ember megsérült. Kettőjük sérüléseit életveszélyesnek minősítették, a szemtanúk pedig arról számoltak be, hogy a helyszín úgy festett, mint egy háborús övezet - írta a Daily Star.