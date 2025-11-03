Tragédia halottak napján: ketten is életüket vesztették lakástűzben

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, vasárnap kora este Csongrád-Csanád vármegyében, egy domaszéki tanyán keletkezett tűz. A háromszáz négyzetméteres tanyaépület teljes terjedelmében égett, a teteje beszakadt. A tűzoltók öt járművel vonultak a helyszínre, hogy megfékezzék a tüzet. Oltás közben találták meg az ott lakó idős nő összeégett holttestét. Nem zárható ki, hogy a tüzet egy kegyeleti gyertya okozta, azonban a tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Ketten is lakástűzben vesztették életüket halottak napján / Fotó: Gé

Két halálos tűzesetről érkezett bejelentés

Késő este Budapest huszadik kerületében, a Szegfű utcában, egy nyolcvan négyzetméteres családi ház előszobájában csaptak fel a lángok, egy szekrény és egy elektromos óra égett. A fővárosi tűzoltók kiérkezése előtt egy szabadnapos rendőr egy férfit kimentett az épületből. A tűzoltók rövid idő alatt megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Oltás közben az egység egy idős nőt kivitt az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni.