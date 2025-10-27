BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Robbanás és lángok Szentmártonkátán, halálos áldozat is van

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 06:21
Szentmártonkátánkatasztrófavédelemáldozat
Riasztották a katasztrófavédőket.
K. C.
Vasárnap kora délután érkezett egy jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Szentmártonkátán kigyulladt egy épület, amelyben robbanás is történt. A Borjújárás dűlőn lévő, életvitelszerűen lakott, hatvan négyzetméteres nyaraló teljes terjedelmében égett. 

A tűzoltók oltás közben egy középkorú férfi holttestét találták meg az épületben. A tűzeset során két, tíz év alatti gyermek könnyebben megsérült. A tűz pontos keletkezési okának feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít. 

