Robbanás és lángok Szentmártonkátán, halálos áldozat is van

Vasárnap kora délután érkezett egy jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Szentmártonkátán kigyulladt egy épület, amelyben robbanás is történt. A Borjújárás dűlőn lévő, életvitelszerűen lakott, hatvan négyzetméteres nyaraló teljes terjedelmében égett.
A tűzoltók oltás közben egy középkorú férfi holttestét találták meg az épületben. A tűzeset során két, tíz év alatti gyermek könnyebben megsérült. A tűz pontos keletkezési okának feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.