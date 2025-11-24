Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Tömegbe hajtott egy sofőr a nagyvárosban - legalább 2 ember súlyosan megsérült

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 10:14
tömegbe hajtottTokiógázolás
Tömegbe hajtott Tokióban egy sofőr, majd menekülőre fogta. A jelentések szerint körülbelül 10 embert gázolt el, közülük 2 súlyosan megsérült.

Körülbelül 10 embert gázolt el egy autó hétfőn Tokióban, miután a sofőr a tömegbe hajtott. A jelenlegi jelentések szerint 2 ember súlyosan megsérült. A járművezetőt letartóztatták, miután elmenekült a helyszínről.

Menekülni kezdett a sofőr, miután a tömegbe hajtott.
Menekülni kezdett a sofőr, miután a tömegbe hajtott. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Tömegbe hajtott, majd menekülőre fogta a sofőr

A japán Mainichi újság arról számolt be, hogy a rendőrség letartóztatta a sofőrt, aki elmenekült a helyszínről, majd gázolás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak ellene. Azonban további részletek nem állnak még rendelkezésre az incidensről.

A rendőrség jelenleg még nem osztott meg információt a történtektől, de azt mondták, hogy egy képviselőjük a lehető leghamarabb frissítéseket ad - írta az AP News.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
