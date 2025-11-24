Tömegbe hajtott egy sofőr a nagyvárosban - legalább 2 ember súlyosan megsérült

Körülbelül 10 embert gázolt el egy autó hétfőn Tokióban, miután a sofőr a tömegbe hajtott. A jelenlegi jelentések szerint 2 ember súlyosan megsérült. A járművezetőt letartóztatták, miután elmenekült a helyszínről.
A japán Mainichi újság arról számolt be, hogy a rendőrség letartóztatta a sofőrt, aki elmenekült a helyszínről, majd gázolás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak ellene. Azonban további részletek nem állnak még rendelkezésre az incidensről.
A rendőrség jelenleg még nem osztott meg információt a történtektől, de azt mondták, hogy egy képviselőjük a lehető leghamarabb frissítéseket ad - írta az AP News.
