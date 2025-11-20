Szemtanúkat keres a rendőrség: a zebránál gázoltak el egy nyolc hónapos kismamát Pécsen

Borzasztó baleset történt november 17-én Pécsen, a Hunyadi utcában, miután az alagútnál lévő zebránál elgázoltak egy nyolcadik hónapjában járó kismamát. A BAMA információi szerint a nő súlyos állapotban került kórházba, majd császármetszést hajtottak végre rajta, hogy megmentsék a babát, aki jelenleg lélegeztetőgépen van.

Szemtanúkat keres a rendőrség, miután elütöttek egy várandós kismamát / Fotó: Gé / MW

A rendőrség most szemtanúkat keres

Azt kérik, hogy aki látta a balesetet, vagy bármilyen információval rendelkezik a történtekről, az jelentkezzen a hatóságoknál!

A BAMA az esettel kapcsolatban már kereste az Országos Mentőszolgálatot és a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, választ azonban egyelőre nem kaptak.