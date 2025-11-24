Tömegbe gázolt egy furgon a népszerű turistaparadicsomban - legalább 2 ember meghalt

Legalább két ember meghalt és további 11 megsérült, miután egy furgon a tömegbe gázolt. Helyi jelentések szerint a sofőr autójával egy nagy embercsoportba hajtott egy népszerű dél-koreai turistaparadicsomban.

Két ember a helyszínen életét vesztette, miután a tömegbe gázolt egy furgon. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Szívrohamban vesztette életét két embert, miután a tömegbe gázolt egy furgon

A kezdeti jelentések szerint a helyszínre siető mentősök tíz embert találtak, akik sürgős ellátásra szorultak. A legjobb erőfeszítéseik ellenére két ember a helyszínen életét vesztette, miután szívrohamot szenvedtek. Egy másik személyről úgy tudni, hogy súlyosan megsérült, míg 10 másik áldozatot kisebb kisebb karcolásokkal és zúzódásokkal megúszta a balesetet, majd kórházba vitték őket.

Újabb jelentések szerint a sérültek száma 13-ra emelkedett. A csedzsu-szigeti tűzoltóság megerősítette, hogy helyi idő szerint hétfőn 14:45 körül riasztották őket a helyszínre a régió kikötője közelében található Yeonpyeong-riben. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, hogy a sérülteket a lehető leghamarabb elláthassák.

A tragikus eset Udoban történt, Dél-Korea Csedzsu-szigetén, amely egy népszerű üdülőhely, és évente több millió turistát fogad - írta az Express.