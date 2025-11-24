Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Robbanás kísérte az öngyilkos merényletet: legalább 5 ember életét vesztette

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 09:34
Hatalmas robbanásra lettek a figyelmesek a szemtanúk, majd elöntötték a rendőrök és a mentők az utcát Pakisztánban. A jelentések szerint legalább 5 ember életét követelte az öngyilkos merénylet.

Hétfőn öngyilkos merényletet hajtottak végre egy pakisztáni félkatonai erő központja ellen. A jelentések szerint két felfegyverzett támadó vett részt az akcióban. A támadás során három biztonsági tiszt életét vesztette, legalább tizenkét ember pedig megsebesült.

A rendőrség jelentései szerint még nem tudni kik állnak az öngyilkos merénylet mögött.
A rendőrség jelentései szerint még nem tudni kik állnak az öngyilkos merénylet mögött. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Hangos robbanás kísérte az öngyilkos merényletet

A rendőrség szerint az elkövetők felfegyverkezve támadtak a Szövetségi Rendőrség pesavari központjára, Pakisztán északnyugati részén. Eddig még egyetlen csoport sem vállalta magára a támadást.

A rendőrség komplexuma Pesavarban egy szigorúan biztosított területen található, így az elkövetőknek több biztonsági szintet kellett volna áttörniük a bejutáshoz.

A szemtanúk a helyi médiának elmondták, hogy hétfőn helyi idő szerint 8:10 körül két hangos robbanást hallottak. Ezt követően a területet lezárták, és a mentőalakulatok jelenleg a helyszínen vannak. Egy tisztviselő szerint öt biztonsági tisztviselő és hét civil sérült meg.

A pakisztáni hatóságok meghiúsított terrorista összeesküvésnek minősítették a támadást, hozzátéve, hogy a támadókat a kapunál lőtték le, mielőtt sikerült volna bejutniuk az épületbe.

Az incidens elkövetőit a lehető leghamarabb azonosítani kell, és bíróság elé kell állítani.

- mondta Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök.

Pesavar Hajber-Pahtunhva tartomány része, amely az afganisztáni határ mentén fekszik, és régóta a fegyveres erőszak gócpontja. A pakisztáni tálibok aktívak a tartományban, és hasonló támadásokért vállalták a felelősséget országszerte - írta a BBC.

