Elhitette férjével, hogy meghalt a gyermekük, de valójában sosem volt terhes

Egy nő azt mondta a partnerének, hogy gyermekük meghalt, de mikor a férfi belenézett a koporsóba, azt állítja, hogy egy játékbabát látott egy élettelen holttest helyett.
Két évvel ezelőtt Tahira Edilka Montero elmondta volt férjének, Duvier Alexander Moralesnek, hogy ő gyermeke édesapja, de a kicsi elhunyt az intenzív osztályon, mindössze három nappal a születése után 2023. október 10-én.
Duvier számára mindez szívszorító volt, de közel sem volt vége. Amikor a férfi belenézett a koporsóba, kételkedni kezdett abban, hogy a gyermek valaha is létezett volna, ezzel pedig elindított egy eseményláncot.
Duvier azzal vádolta Tahira-t, hogy terhességet színlelt, majd temetést szervezett meg egy babának, akit befestett, hogy úgy tűnjön, mintha egy újszülött holtteste lenne.
Tahira-t végül felmentették a bűncselekmény vádjai alól, de ezzel közel nincs vége.
A nő szerint lánya Panamavárosban született, de az országszerte zajló tüntetések és útlezárások miatt holttestét, csak abban az évben december 14-én tudták Duvier szülővárosába, Bugadába szállítani. A temetésen részt vett Duvier családja is, akik készen álltak, hogy búcsút vegyenek a kislánytól, akit sosem ismertek.
A koporsó vizsgálata után Duvier édesanyja észrevette, hogy az elhunyt gyermek kesztyűje és cipője nem egy igazi csecsemőé. Duvier családja ekkor döbbent rá, hogy a koporsóban nem egy igazi csecsemő fekszik. Még abban az évben panaszt nyújtott be a férfi az ügyben.
Azt mondták nekünk, hogy a babám röviddel a születése után meghalt. Játszottak az érzéseinkkel
- idézi Duvier szavait a Mirror.
A család a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is követelte a kórháztól, de két évvel az incidens után Tahira-t felmentették a vádak alól, mivel nem találtak elegendő mennyiségű bizonyítékot a vádakra.
Egy egész ország vár arra, hogy nyilvánosság elé kerüljenek a pontos okai, miért mentették fel Tahira-t tettei alól. Mindezek mellett Duvier és családja rendkívül csalódott az eredmény miatt, ráadásul semmilyen választ nem kaptak kérdéseikre, nem derült ki miért tette ezt Tahira, vagy, hogy tényleg létezett-e valaha a csecsemő. Bár Tahira ridegnek tűnt a tárgyalás alatt, de nem szenved semmilyen mentális problémától, Duvier és családja pedig azon vannak, hogy fellebbezést nyújtsanak be az ítélet ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.