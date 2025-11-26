Elhitette férjével, hogy meghalt a gyermekük, de valójában sosem volt terhes

Egy nő azt mondta a partnerének, hogy gyermekük meghalt, de mikor a férfi belenézett a koporsóba, azt állítja, hogy egy játékbabát látott egy élettelen holttest helyett.

Azt hazudta terhes, de a baba sosem létezett / Illusztráció: Freepik.com

Azt mondta, hogy terhes és meghalt a gyermek, de sosem létezett

Két évvel ezelőtt Tahira Edilka Montero elmondta volt férjének, Duvier Alexander Moralesnek, hogy ő gyermeke édesapja, de a kicsi elhunyt az intenzív osztályon, mindössze három nappal a születése után 2023. október 10-én.

Duvier számára mindez szívszorító volt, de közel sem volt vége. Amikor a férfi belenézett a koporsóba, kételkedni kezdett abban, hogy a gyermek valaha is létezett volna, ezzel pedig elindított egy eseményláncot.

Duvier azzal vádolta Tahira-t, hogy terhességet színlelt, majd temetést szervezett meg egy babának, akit befestett, hogy úgy tűnjön, mintha egy újszülött holtteste lenne.

Tahira-t végül felmentették a bűncselekmény vádjai alól, de ezzel közel nincs vége.

A nő szerint lánya Panamavárosban született, de az országszerte zajló tüntetések és útlezárások miatt holttestét, csak abban az évben december 14-én tudták Duvier szülővárosába, Bugadába szállítani. A temetésen részt vett Duvier családja is, akik készen álltak, hogy búcsút vegyenek a kislánytól, akit sosem ismertek.

A koporsó vizsgálata után Duvier édesanyja észrevette, hogy az elhunyt gyermek kesztyűje és cipője nem egy igazi csecsemőé. Duvier családja ekkor döbbent rá, hogy a koporsóban nem egy igazi csecsemő fekszik. Még abban az évben panaszt nyújtott be a férfi az ügyben.

Azt mondták nekünk, hogy a babám röviddel a születése után meghalt. Játszottak az érzéseinkkel

- idézi Duvier szavait a Mirror.

A család a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is követelte a kórháztól, de két évvel az incidens után Tahira-t felmentették a vádak alól, mivel nem találtak elegendő mennyiségű bizonyítékot a vádakra.

Egy egész ország vár arra, hogy nyilvánosság elé kerüljenek a pontos okai, miért mentették fel Tahira-t tettei alól. Mindezek mellett Duvier és családja rendkívül csalódott az eredmény miatt, ráadásul semmilyen választ nem kaptak kérdéseikre, nem derült ki miért tette ezt Tahira, vagy, hogy tényleg létezett-e valaha a csecsemő. Bár Tahira ridegnek tűnt a tárgyalás alatt, de nem szenved semmilyen mentális problémától, Duvier és családja pedig azon vannak, hogy fellebbezést nyújtsanak be az ítélet ellen.