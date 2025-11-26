Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Nagyot hibáztak az orvosok, születése után nem sokkal meghalt egy csecsemő

halott csecsemő
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 08:00
szepsziskórházi kezelés
Mindössze tíz napig élhetett a kisbaba. Az orvosok hibája miatt meghalt egy csecsemő: a szülők fájdalma továbbra is leírhatatlan.

Meghalt egy csecsemő, mindössze 10 nappal  azután, hogy megszületett. A hírek szerint a kislányon a szülők beleegyezése nélkül végeztek biopsziát, amely végül a baba halálát okozta.

Szepszis miatt meghalt egy csecsemő 10 nappal azután, hogy megszületett.
Szepszis miatt meghalt egy csecsemő, 10 nappal azután, hogy a világra jött / Fotó: Pexels (illusztráció)

Nem sokkal a születése után meghalt egy csecsemő

Willow Rose Courtney-Thompson tavaly október 12-én koraszülöttként jött a világra az oxfordi John Radcliffe Kórházban. Október 21-én úgynevezett rektális biopszia vizsgálatot végeztek rajta, hogy kizárják nála a ritka bélbetegséget, a  Hirschsprung-kórt. A probléma ott kezdődött, hogy az orvosok a beavatkozást Willow szülei, Joseph és Lauren  beleegyezése nélkül végezték el. Lauren, Willow édesanya épp a gyermekorvossal konzultált, mialatt a kislányon elvégezték a beavatkozást.

Ezt követően alig tíz órával később Willow-t hazaküldték, ám az állapota rohamosan romlott, mialatt enni sem akart. Egy nappal később az otthonában eszméletlenül találták, így azonnal visszavitték a kórházba, ahol az újszülött a biopszia következtében E. Coli szepszisben meghalt.

Az Oxfordshire-i halottkém bírósága vizsgálta a Willow halálához vezető hibák sorozatát. A bíróság kiderítette, hogy a biopszia egy olyan helyiségben történt, ahol nem volt biztosítva a magánszféra, és sok volt a zavaró tényező is, valamint, Willow nem kapta meg a szokásos, a fertőzés megelőzésére szolgáló antibiotikumokat sem a biopszia előtt, csak utána adtak be neki egy dupla adagot. A vizsgálat nemrég arra a következtetésre jutott, hogy Willow túlélhette volna, ha a biopszia után 24 órán át megfigyelésre bent tartották volna a kórházban. A 28 éves Joseph és a 27 éves Lauren elmondta, azt remélik, hogy gyermekük esete megakadályozza egy újabb tragédia bekövetkeztét. Az összetört szívű édesanya így nyilatkozott: 

A fájdalom és a szenvedés, amelyet Willow halála óta minden egyes nap érzünk, ugyanolyan erős, mint amikor elhunyt. Annyi kérdés merült fel bennünk, hogy vajon tehettünk volna-e többet, hogy segítsünk neki, ami csak még inkább fokozza a fájdalmunkat. A nyomozás és a történtek újraélése különösen megterhelő volt, de ez volt a legkevesebb, amit tehettünk, hogy válaszokat kapjunk és megőrizzük a gyönyörű kislányunk emlékét.

Willow halála után a pár felkért egy ügyvédi irodát, hogy vizsgálja ki az újszülött ellátásának körülményeit.
A pár ügyvédje, Sara Burns így nyilatkozott: 

Willow szeretteit továbbra is mélyen megviseli a kislány halála és annak rendkívül tragikus körülményei. Érthető módon számos kérdés és aggály merült fel a Willow halála előtti ellátással kapcsolatban. Bár örülünk, hogy megkaptuk a válaszokat, amelyek Josephnek és Laurennek kijártak, a vizsgálat és a jogi eljárás aggasztó problémákat tárt fel Willow ellátásával kapcsolatban. A szepszis hatása pusztító lehet, ezért a korai diagnózis és kezelés kulcsfontosságú a betegség leküzdésében. Ezért elengedhetetlen, hogy Willow tragikus halálából tanulságokat vonjunk le mások biztonságának megőrzése érdekében

 - olvasható a Mirror cikkében

 

