Egy emberért küzdenek Ják közelében: brutális baleset történt

Frontálisan karambolozott két személyautó a 8707-es út Szombathely és Ják közötti szakaszán, a 20. kilométer közelében. Az egyik járműből nem tud kiszállni egy ember. Őt a műszaki mentést végző szombathelyi hivatásos tűzoltók emelik ki. Az egységek áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínen vannak a mentők is.
