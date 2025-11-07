Szentmártonkátai vonatbaleset: nyugtatókon él és csak a balesetről beszél a 16 évesen elhunyt Robika édesanyja

Összeomlott, mentőt kellett hívni a szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatának édesanyjához – tudta meg a Bors. Ahogyan arról beszámoltunk, kedden este szörnyű tragédia történt Szentmártonkátán. A 24 éves Zoltán barátaival: Viktóriával, Csillával, Istvánnal, Gáborral és Robikával együtt italozni és autókázni indult. Azonban a férfi a tilos jelzés ellenére ráhajtott a vasúti sínekre, ahol elgázolta őket a Tokaj Intercity. A szentmártonkátai vonatbaleset áldozatai közül öten azonnal meghaltak, míg a hatodik utast kórházba vitték. Lapunknak a legfiatalabb utas, a 16 éves Robika bátyja mesélte el a részleteket.

A szentmártonkátai vonatbaleset során a vonat hatalmas erővel csapódott a járműbe, és a beszámolók szerint mintegy ötszáz méteren keresztül tolta maga előtt a teljesen összeroncsolódott autót

Fotó: MTI

Szentmártonkátai vonatbaleset: Robika azonnal meghalt, nem szenvedett

A 16 éves Robika éppen a sofőr, Zoltánék mellett lakott. Innen indultak útnak a végzetes éjszakán is. Testvére, Lengyel Dániel lapunknak elmesélte, mi történt velük.

Az öcsém, a 16 éves Robika ült az anyósülésen

– kezdte lapunknak Dániel. - Piros lámpát kaptak a vasútnál, de a sofőr kikerülte a sorompót… A vonat pont oldalról kapta el őket és több száz méteren keresztül tolta az autót maga előtt.

Dánieléknek a sofőr, Zoltán családja szólt, hogy nagy baj történt a fiatalokkal.

Dániel az öccsét, a 16 éves Robikát veszítette el Fotó: Bors

Zoli családja szólt nekünk, hogy tragédia történt. A testvéremék inni mentek, sajnos ittasak voltak az autóban és megtörtént a baj. Én délelőttös voltam, úgy hívtak a testvéremék, hogy lehet, hogy a Robikáék baleseteztek. Azonnal a helyszínre mentünk, ahol édesanyám már várt minket. Anyu rohamot kapott, amikor meglátta a roncsot. Ő csak szerette volna tudni, hogy Robi is az autóban volt-e, hiszen volt már olyan, hogy ő hamarabb hazajött gyalog, nem maradt a társasággal végig. De most sajnos nem ez történt. Ezúttal végig maradt…

Végül közölték a családdal, hogy Robika is az áldozatok között van.

- Azt mondta a rendőr, hogy nem szenvedett… Anya összeomlott. Azóta is nyugtatókon él. Ugyanazt hajtogatja, amit látott a helyszínen. Képtelenek vagyunk felfogni, hogy az öcsém nincs többé. Még másnap is mentőt kellett hívni anyuhoz, mert rohamai vannak… Mi nem haragszunk senkire, de Zolira igen, hiszen nem először csinált ilyet, mindig csalta magával a kisebbeket – zárta a férfi.