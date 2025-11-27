"Valaki van a lépcsőházban" – rémisztő utolsó üzenet után nyoma veszett a népszerű influenszernek

Stefani Pieper legutoljára barátnőjének küldött üzenetet egy lakásánál álló furcsa férfiról, ezután nyoma veszett az influenszernek.

Nyoma veszett az influenszernek, nemzetközi operációt indítottak

Fotó: Pexels / Pexels (illusztráció)

A rendőrség hatalmas kivitelű nemzetközi nyomozást indított, miután a tartalomgyártó nem jelent meg egy hétfői fényképezésen.

A közel 42 ezer követővel rendelkező Instagram-sztár Grazban bulizott barátnőivel egy előrehozott karácsonyi partin. Ezután még üzenetet is küldött egyiküknek arról, hogy biztonságban megérkezett a lakásához taxival.

Nyoma veszett az influenszernek, több ember őrizetben

Amikor nem jelent meg a fotózáson, a fotós elment a házához, ahol csak 31 éves barátját, Peter M.-et találta. Amikor nem kapott választ a nő hollétéről, felhívta a rendőrséget.

Stefanie telefonját egy közeli bokorban találták meg, és a szomszédokkal beszélve azt az információt kapták, hogy vasárnap a lány házából hangos zajok jöttek.

A rendőrség a nő telefonját átkutatva egy rémisztő WhatsApp-üzenetre bukkant, ahol arról mesél: "valami fura ember van a lépcsőházban", hozzátéve, hogy a személy sötét alakot öltött.

Petert azóta letartóztatták Szlovéniában, amikor megpróbált átkelni a határon, és a piros Volkswagenjét egy Mond Casino nevű hely mellett találták kiégve. A rendőrségnek nem mondta el, mit keresett a határon, és azt sem, mi történt a kocsijával, így továbbra is őrizetben van.

Rajta kívül Stefanie mostohaöccsét és testvérét is letartóztatták, ugyanis a rendőrség teljes erővel nyomoz, hogy kiderítsék, mi történt a nővel - írja a Mirror.