Most érkezett a hír, három embert állítottak elő a bukaresti tömbházrobbanás ügyében

Bukarest
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 21:40
A robbanásban három ember meghalt, többen megsérültek. Bukarest ötödik kerületi bírósága pénteken elrendelte a három gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, két héttel ezelőtt halálos robbanás rázta meg Bukarestet, melynek során egy nyolcemeletes társasház két szintje gyakorlatilag megsemmisült. A baleset után több tucat embert kellett kimenteni az épületből: közülük hárman életüket vesztették. A hírek szerint Bukarest ötödik kerületi bírósága pénteken elrendelte három gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását, akiket két nappal korábban vettek őrizetbe - írja a Krónika.

Halálos robbanás rázta meg Bukarestet, három ember életét vesztette / Fotó: Newsweek Romania

Három ember letartóztatását rendelték el a bukaresti robbanás ügyében 

A hírek szerint a három férfit csütörtökön állították bíróság elé, a bírák viszont péntekre halasztották a döntést a kényszerintézkedésről. Az egyik gyanúsított a Distrigaz gázszolgáltató, míg a másik kettő a bukaresti Amproperty Construct, a tömbházban a gázhálózatot leellenőrző cég két alkalmazottja. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak október 16–17-én elmulasztották felderíteni a gázhálózat meghibásodását a bukaresti 5. kerületi tömbházban.

Ezért gáz halmozódott fel az épületben, és október 17-én reggel 9 óra 8 perckor bekövetkezett a három ember életét követelő robbanás. Ezen kívül további 15 személy megsérült, 54 tömbházlakás lakhatatlanná vált, 30 személygépkocsi megrongálódott

- idézte az ügyészség közleményét az Agerpres.

A Distrigaz alkalmazottját jelenleg azzal gyanúsítják, hogy amikor a tömbház lakosainak bejelentésére október 16-án reggel kiszállt a helyszínre, nem azonosította a meghibásodást, nem hozott biztonsági intézkedéseket és nem tájékoztatta a meghibásodásról a feletteseit sem. Az ügyészek szerint a Distrigaz szolgáltatóhoz október 16-án reggel 7 óra 8 perc és október 17-én reggel 8 óra 44 perc között négy riasztás is érkezett a tömbházban érződő erős gázszag miatt. A vállalat ekkor nem teljesítette a kötelességeit, miután nem azonosította a rendszerben fellépő hiba típusát, nem küldött ki a helyszínre műszaki csapatot a gázszivárgás esetén előírt sürgős intézkedések megtételére, és nem továbbította a telefonos bejelentéseket október 17-ének reggelén.

Az Amproperty Construct céget és két alkalmazottját azzal vádolják, hogy nem értesítették haladéktalanul a gázszolgáltatót a meghibásodásról, nem maradtak a helyszínen a gázszolgáltató műszaki csapatának megérkezéséig, valamint nem terjesztették ki a vizsgálatot a gázszivárgás teljes területére.

 

