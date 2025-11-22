Egy éve bujkált a négy év börtön elől egy férfi - a saját háza előtt kapták el a rendőrök

Pénzmosás miatt kiszabott négyéves börtönbüntetése elől menekült egy férfi, egészen addig míg háza előtt el nem kapták a fővárosi rendőrök. Most az 1 éven át tartó szökése véget ért.

Rendőrkézre került az egy éve körözött férfi (Képünk illusztráció) Fotó: Gé/MW

Saját háza előtt csaptak le a rendőrök a körözött férfira

A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának elfogatóparancsa után a BRFK Célkörözési Osztályának fejvadász nyomozói részletes adatgyűjtést és elemzést végeztek, amelynek köszönhetően sikerült beazonosítaniuk az egy éve bujkáló férfi tartózkodási helyét. A 49 éves L. Attila a XVI. kerületben bérelt házban rejtőzött, ám november 19-én a rendőrök akkor csaptak le, amikor éppen hazaért. Bár először nem akart kiszállni az autóból, végül engedelmeskedett a felszólításnak.

A férfit előállították a kerületi rendőrkapitányságon, majd átkísérték a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol megkezdi letöltendő szabadságvesztését - közölte a rendőrség.