Egy éve bujkált a négy év börtön elől egy férfi - a saját háza előtt kapták el a rendőrök

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 10:20
Kézre került a körözött férfi Budapesten.

Pénzmosás miatt kiszabott négyéves börtönbüntetése elől menekült egy férfi, egészen addig míg háza előtt el nem kapták a fővárosi rendőrök. Most az 1 éven át tartó szökése véget ért.

Saját háza előtt csaptak le a rendőrök a körözött férfira

A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának elfogatóparancsa után a BRFK Célkörözési Osztályának fejvadász nyomozói részletes adatgyűjtést és elemzést végeztek, amelynek köszönhetően sikerült beazonosítaniuk az egy éve bujkáló férfi tartózkodási helyét. A 49 éves L. Attila a XVI. kerületben bérelt házban rejtőzött, ám november 19-én a rendőrök akkor csaptak le, amikor éppen hazaért. Bár először nem akart kiszállni az autóból, végül engedelmeskedett a felszólításnak.

A férfit előállították a kerületi rendőrkapitányságon, majd átkísérték a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol megkezdi letöltendő szabadságvesztését - közölte a rendőrség.

 

