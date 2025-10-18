Teljes szélességében lezárták az utat: rendőrautó balesetezett Budapesten, egy ember a roncsok közé szorult – fotó

Lapunk péntek este elsők között számolt be arról, hogy hatalmas baleset történt Puskás Ferenc Stadionnál, az elsődleges információk szerint egy rendőrautó és egy BMW ütközött össze.
Azóta már az MTI is beszámolt a balesetről, mint írják összeütközött két személyautó Budapest tizedik kerületében, a Kerepesi út és a Hungária körút kereszteződésében; a Kerepesi utat teljes szélességében lezárták.
Az ütközés következtében az egyik autóba egy ember beszorult, akit fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki, majd kiemelték az autóból.
A helyszínen dolgoztak a társhatóságok is.
