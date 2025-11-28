Dráma a magyar áruházban: ami a zuhanás után történt, arra szavak sincsenek

November elején egy Hajdú-Bihar vármegyei bevásárlóközpontba riasztották a Debreceni Mentőállomás rohamkocsiját egy 60 év körüli férfihez, aki lezuhant a lépcsőn. A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és eszméletlenné vált. Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást, de a mentés közben más nehézség is felmerült.
Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást. Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdték a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba. A sérültet végül számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba a férfit bajtársaink.
- írta Facebook-bejegyzésben az Országos Mentőszolgálat.
Mint kifejtették, a mentők szigorú szakmai protokollok alapján dolgoznak és munkájuk nem csak a kórházba szállításról szól. A kritikus állapotú betegek és sérültek első ellátását ők végzik, mely biztosítja a beteg stabil állapotát a transzport során, illetve sok esetben életben maradását is a kórházi kezelésig. Kiemelték:
Ez nem azt jelenti, hogy a mentők “húzzák az időt” a helyszínen, az elvégzett beavatkozások minden esetben kizárólag a beteg érdekét szolgálják, bajtársaink zavarása azonban megnehezíti az ellátást. A mentők a legmagasabb szakmai színvonalon küzdenek betegeik életéért. Kérjük, amennyiben segíteni nem tudják munkájukat, adjanak helyet bajtársainknak és törekedjenek az ellátás zavartalanságára, ezzel tudnak leginkább hozzájárulni a beteg gyógyulásához, az életmentést és a döntéshozatalt pedig bízzák a szakemberekre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.