Dráma a magyar áruházban: ami a zuhanás után történt, arra szavak sincsenek

November elején egy Hajdú-Bihar vármegyei bevásárlóközpontba riasztották a Debreceni Mentőállomás rohamkocsiját egy 60 év körüli férfihez, aki lezuhant a lépcsőn. A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és eszméletlenné vált. Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást, de a mentés közben más nehézség is felmerült.

Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Szidni kezdték a mentőket

Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást. Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdték a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba. A sérültet végül számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba a férfit bajtársaink.

- írta Facebook-bejegyzésben az Országos Mentőszolgálat.

Mint kifejtették, a mentők szigorú szakmai protokollok alapján dolgoznak és munkájuk nem csak a kórházba szállításról szól. A kritikus állapotú betegek és sérültek első ellátását ők végzik, mely biztosítja a beteg stabil állapotát a transzport során, illetve sok esetben életben maradását is a kórházi kezelésig. Kiemelték: