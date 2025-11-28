Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Dráma a magyar áruházban: ami a zuhanás után történt, arra szavak sincsenek

Országos Mentőszolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 11:35
Egy 60 év körüli férfi szenvedett balesetet. A mentők a helyszínre siettek, de ott súlyos beszólásokat kaptak.
November elején egy Hajdú-Bihar vármegyei bevásárlóközpontba riasztották a Debreceni Mentőállomás rohamkocsiját egy 60 év körüli férfihez, aki lezuhant a lépcsőn. A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és eszméletlenné vált. Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást, de a mentés közben más nehézség is felmerült.

Illusztrációs képek mentő mentőautó
Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Szidni kezdték a mentőket

Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást. Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdték a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba. A sérültet végül számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba a férfit bajtársaink.

- írta Facebook-bejegyzésben az Országos Mentőszolgálat

Mint kifejtették, a mentők szigorú szakmai protokollok alapján dolgoznak és munkájuk nem csak a kórházba szállításról szól. A kritikus állapotú betegek és sérültek első ellátását ők végzik, mely biztosítja a beteg stabil állapotát a transzport során, illetve sok esetben életben maradását is a kórházi kezelésig. Kiemelték:

Ez nem azt jelenti, hogy a mentők “húzzák az időt” a helyszínen, az elvégzett beavatkozások minden esetben kizárólag a beteg érdekét szolgálják, bajtársaink zavarása azonban megnehezíti az ellátást. A mentők a legmagasabb szakmai színvonalon küzdenek betegeik életéért. Kérjük, amennyiben segíteni nem tudják munkájukat, adjanak helyet bajtársainknak és törekedjenek az ellátás zavartalanságára, ezzel tudnak leginkább hozzájárulni a beteg gyógyulásához, az életmentést és a döntéshozatalt pedig bízzák a szakemberekre

