Rablóbandát fogtak a rendőrök - az M5-ös autópályán fosztogattak

Rablóbandát fogtak el a rendőrök, akik az M5-ös autópályán kétszer is több millió forint értékben tulajdonítottak el pénzt és értéktárgyakat.

Román rablóbandát fogtak a rendőrök, miután ismét visszatértek Magyarországra

Fotó: Gé / MW

Egy háromtagú román bűnözői banda csaknem 4 millió forint értékű készpénzt és aranyat zsákmányolt az M5-ös autópálya lajosmizsei pihenőjénél; a rablók külföldre menekültek, de amikor visszatértek Magyarországra, a rendőrök elfogták őket - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a Police.hu oldalon. Közleményük szerint október 26-án hajnalban egy külföldi férfit fosztottak ki, miközben az autójában aludt: a tettesek a résnyire lehúzott ablakon benyúlva vitték el a táskáját, benne több mint másfél millió forint értékű készpénzzel és ékszerekkel.

Néhány nappal később újabb hasonló eset történt a sztráda túloldalán lévő pihenőben: három idegen megszólított egy külföldi férfit a parkolóban, majd megragadták, egy kamion oldalához nyomták és átkutatták a zsebeit. Egy pénztárcát és egy borítékot zsákmányoltak tőle, összesen több mint 2 millió forintnyi készpénzzel - tették hozzá.

A kecskeméti nyomozók feltételezték, hogy a két bűncselekmény összefügg, ezért átvizsgálták a környék és a benzinkutak kamerafelvételeit, ezekből kiderült, milyen autóval közlekedtek az elkövetők. A nyomozók megtudták, hogy a jármű időközben külföldre távozott, de azt is sikerült megállapítani, mikor tér vissza Magyarországra. Az autót végül az M5-ös autópályán igazoltatták, benne három külföldi férfival november 15-én.

A bizonyítékok alapján a 36, 41 és 51 éves román állampolgárok követték el a rablást, a legfiatalabb és a legidősebb gyanúsított pedig a korábbi kifosztásért is felel. Mindhármukat őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság el is rendelt - áll a közleményben.