Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vádat emeltek egy férfi ellen, így vágott zsebre több millió forintot

rablás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 11:10
rendőrségautómosó
2023 december és 2024 január között zsebelt be a férfi 3 millió forintot. Autómosókat fosztott ki, az összeg egy részét elköltötte, a maradékot elrejtette.

Az Érdi Járási Ügyészség többrendbeli lopás miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki autómosók kifosztására specializálódott - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Autómosókat fosztott ki egy férfi, több mint 3 millió forintot zsebelt be
Autómosókat fosztott ki egy férfi, több mint 3 millió forintot zsebelt be / Fotó: Gé / MW

Autómosókat fosztott ki, elkapták

 A közlemény szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2023 decemberében elhatározta, hogy Budapesten, Törökbálinton és a környező településeken működő autómosók pénzváltó és pénzbedobó automatáinak feltörésével fog pénzt szerezni. A vádlott 2023 decembere és 2024 januárja között hét autómosóban feszítővassal és csavarhúzóval feltörte az automatákat, majd felnyitotta a pénzkazettákat, és így több mint 3 millió forintot lopott el. A férfi a pénz egy részét felélte, másik részét a tartózkodási helyén a kanapéba rejtette, amit a nyomozók a kutatás során megtaláltak.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit több rendbeli minősített lopás bűntettével és kábítószer birtoklásának vétségével is vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábbi elítélése miatt kiszabott próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését indítványozza. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu