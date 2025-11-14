Vádat emeltek egy férfi ellen, így vágott zsebre több millió forintot

Az Érdi Járási Ügyészség többrendbeli lopás miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki autómosók kifosztására specializálódott - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Autómosókat fosztott ki egy férfi, több mint 3 millió forintot zsebelt be / Fotó: Gé / MW

Autómosókat fosztott ki, elkapták

A közlemény szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2023 decemberében elhatározta, hogy Budapesten, Törökbálinton és a környező településeken működő autómosók pénzváltó és pénzbedobó automatáinak feltörésével fog pénzt szerezni. A vádlott 2023 decembere és 2024 januárja között hét autómosóban feszítővassal és csavarhúzóval feltörte az automatákat, majd felnyitotta a pénzkazettákat, és így több mint 3 millió forintot lopott el. A férfi a pénz egy részét felélte, másik részét a tartózkodási helyén a kanapéba rejtette, amit a nyomozók a kutatás során megtaláltak.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit több rendbeli minősített lopás bűntettével és kábítószer birtoklásának vétségével is vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábbi elítélése miatt kiszabott próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését indítványozza. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.