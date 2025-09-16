Gépfegyverrel rabolták ki a zacit Gyöngyösön - hamarosan szabadulhat a rettegett rablóbanda kulcsembere

Embereket rettegésben tartó rablóbanda kulcsembere szabadulhat börtönbüntetéséből. A zálogházak világában hatalmas félelmet okozó férfit egykor egy biztonsági őr meggyilkolásáért ítélték el.

Híres rablóbanda kulcsembere szabadulhat Fotó: Thawornnurak / Shutterstock

Horváth Szilárd heteken belül szabadulhat. A kétezres évek elején fegyveres rablás, valamint emberölés miatt elítélt férfi kulcsszerepet játszott bandájában. Az eredetileg kiszabott húsz év fegyházbüntetését, további bűncselekmények napvilágra kerülése után, 23 évre emelték.

A rablóbanda több zálogházat is kifosztott

Horváth Szilárd 2000 és 2001 között tizenöt zálogházat is kirabolt Gyöngyösön, Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Debrecenben és Miskolcon. Bandája gépfegyverekkel és pisztolyokkal felfegyverkezve vitte véghez a több százmillió forint értékű rablásokat.

2001-ben Lillafürednél tört ki egy tűzpárbaj, és menekülés közben érték őket utol, ami után egy rablót meglőttek és elfogtak - így oszlott fel a banda. Ezután több támadást már nem kíséreltek meg.

A nyolc halálos áldozatot követelő gyilkossággal összefüggésben országos körözést adtak ki ellene, mire ő alsónadrágban jelent meg a rendőrkapitányságon. Ezzel azt szerette volna tudatni, hogy nem jelent veszélyt, és nincs nála fegyver.

Bár a móri ügyből végül tisztázták, és pert is nyert az ORFK ellen, a rablások mellett egy emberölés miatt is elítélték: 2000-ben a Római-parton egy biztonsági őrt lőtt le, aki később belehalt sérüléseibe - írja a HEOL.