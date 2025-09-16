Gépfegyverrel rabolták ki a zacit Gyöngyösön - hamarosan szabadulhat a rettegett rablóbanda kulcsembere

Embereket rettegésben tartó rablóbanda kulcsembere szabadulhat börtönbüntetéséből. A zálogházak világában hatalmas félelmet okozó férfit egykor egy biztonsági őr meggyilkolásáért ítélték el.
Horváth Szilárd heteken belül szabadulhat. A kétezres évek elején fegyveres rablás, valamint emberölés miatt elítélt férfi kulcsszerepet játszott bandájában. Az eredetileg kiszabott húsz év fegyházbüntetését, további bűncselekmények napvilágra kerülése után, 23 évre emelték.
Horváth Szilárd 2000 és 2001 között tizenöt zálogházat is kirabolt Gyöngyösön, Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Debrecenben és Miskolcon. Bandája gépfegyverekkel és pisztolyokkal felfegyverkezve vitte véghez a több százmillió forint értékű rablásokat.
2001-ben Lillafürednél tört ki egy tűzpárbaj, és menekülés közben érték őket utol, ami után egy rablót meglőttek és elfogtak - így oszlott fel a banda. Ezután több támadást már nem kíséreltek meg.
A nyolc halálos áldozatot követelő gyilkossággal összefüggésben országos körözést adtak ki ellene, mire ő alsónadrágban jelent meg a rendőrkapitányságon. Ezzel azt szerette volna tudatni, hogy nem jelent veszélyt, és nincs nála fegyver.
Bár a móri ügyből végül tisztázták, és pert is nyert az ORFK ellen, a rablások mellett egy emberölés miatt is elítélték: 2000-ben a Római-parton egy biztonsági őrt lőtt le, aki később belehalt sérüléseibe - írja a HEOL.
