Kollégáját lopta meg egy nő - nem hiszed el, hova rejtette a pénzt!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 11:50
A nő ellen most lopás vétsége miatt nyújtott be vádiratot az ügyészség. A tettes nem akarta elárulni, hová rejtette el a pénzt, amit később el is költött.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a szerdai közleményében számolt be arról, ahogy egy női takarítóként dolgozott 2025. február 20-án, amikor a munkahelyére megérkezett a kolléganője, aki a táskáját a női mosdóban egy szék alá tette. Amikor kiment a helyiségből, a már ott lévő takarítónő kivette a táskából a munkatársa pénztárcáját, amelyben 23 ezer forint készpénz, közokiratok és egyéb igazolványok voltak, majd elindult a zsákmánnyal a közeli parkba. 

Ide rejtette el a kollégájától ellopott pénzt a takarítónő / Fotó: 9nong / Shutterstock

Ide rejtette a kollégájától lopott pénzt a takarítónő

Menet közben a nő elővette a 23 ezer forintot, majd azt a közelben lévő játszótér homokozójába rejtette el, a pénztárcát és az okiratokat pedig a környéken lévő kukákba dobta. A másik takarítónő azonban rövid időn belül észrevette a tárcájának hiányát, és rendőri segítséget kért. Az egyenruhások a lopást elkövető nő elszámoltatását követően a kukákban megtalálták az ellopott értékeket és okmányokat.

A tettes a kihallgatásán nem árulta el, hova rejtette a pénzt, és miután elengedték, visszament a játszótérre, a homokból kiásta a lopott pénz, majd el is költötte. A Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség a nő ellen lopás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. Amennyiben a nőt elítélik, akkor közérdekű munka büntetést kap - írja a Tények.

 

