Megszólalt a rendőrség a késes férfiről, aki riadalmat okozott egy XV. kerületi óvodában

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 16:55
Egy körözött férfi késsel a kezében menekült be egy XV. kerületi óvoda udvarára, hatalmas riadalmat keltve. A rendőrség az autójában később kábítószert, szamurájkardot és alkoholos üvegeket is talált.

Őrizetbe vették azt a 41 éves férfit, aki november 7-én késsel a kezében mászott be egy XV. kerületi óvoda udvarára, miközben a rendőrség elől menekült.

A vizsgálat jelenleg is folyik az óvoda udvarára késsel bemászó férfi ellen.
A vizsgálat jelenleg is folyik az óvoda udvarára késsel bemászó férfi ellen / Fotó: Police.hu

Rendőrségi körözés volt kiadva az óvoda udvarára menekülő férfi ellen

Kiderült, hogy B. Gábor ellen elfogatóparancs volt érvényben, mivel a gyanú szerint október 3-án a XX. kerületben társaival teleszkópos vasrúddal bántalmazott egy férfit.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai még tegnap az óvodában fogták el, miután a rendőrök elől menekülve oda próbált elbújni. Mindeközben az intézményben tartózkodó 58 gyermeket és 13 felnőttet biztonságban kimenekítették, senki sem sérült meg.

A férfi autójában, amelyből a rendőröket meglátva kiugrott, a nyomozók egy üres whiskys- és egy bontott vodkásüveget, 100 gramm kábítószergyanús anyagot, egy szamurájkardot és egy kést találtak. A BRFK XX–XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága súlyos testi sértés kísérlete és felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatta ki a férfit, aki tagadta a bűncselekményeket. A rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a november 7-i események ügyében külön nyomozást folytat, a vizsgálat jelenleg is tart - közölte a rendőrség.

