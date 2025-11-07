Hátborzongató: késsel a kezében sétált be egy férfi egy budapesti óvodába

Felfegyverkezett férfi lépett be egy budapesti, XV. kerületi óvoda udvarára 2025. november 7-én.

Az óvoda területéről mindenkit épségben kimentettek. (Képünk illusztráció) Fotó: Police.hu

A rendőrök épségben kivittek mindenkit az óvoda területéről

A rendőrség és a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei azonnal a helyszínre siettek, és minden gyermeket, valamint felnőttet biztonságba helyeztek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra érkezett bejelentés után a rendőrök 12:30 körül felismerték a férfit a korábban megadott személyleírás alapján. A TEK és a BRFK munkatársai összesen 58 gyermeket és 13 felnőttet menekítettek ki az intézményből, akiket egy közeli templomba kísértek át. Szerencsére senki sem sérült meg, a gyerekek végig biztonságban voltak.

A rendőrök közben lezárták a környéket, míg a TEK tárgyalója felvette a kapcsolatot a férfival. A feszült helyzet végül békésen zárult: a 41 éves férfi letette a nála lévő kést, megadta magát, akit ezután bilincsben vittek el a rendőrök.

A férfi elszámoltatása jelenleg is folyamatban van - közölte a rendőrség.